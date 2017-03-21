Жители улицы Отрадной в микрорайоне Юго-Восточном Бердска дождались расчистки дороги. Сегодня, 21 марта, на проблемный участок, где мог бы произойти потоп, пригнали технику.

Как сообщили местные жители, дорогу расчистили, а снег откидали. Но вывозить его, скорее всего, не будут. Однако лежит он в таком месте, с которого вода не потечет в низину.

Бердчане с улицы Отрадной считают, что коммунальщики активизировались только после обращения жильцов в «Курьер. Среда. Бердск». До выхода публикаций чиновники лишь обещали горожанам решить проблему.

Напомним, 17 марта в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница улицы Евгения Супрунова. Она рассказала, что всю зиму техника сгребала снег в одно место, из-за чего образовался снежный затор. При обильном таянии вода бы потекла в низину и затопила бы часть улицы. Из-за этого жители порядка 20 домов остались бы заблокированными.

Ранее сотрудники УЖКХ объяснили, что в ведомстве закончился лимит денежных средств на вывоз снега с подтопляемых территорий в Юго-Западном.

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