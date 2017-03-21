Сотрудники спецслужб провели крупномасштабную операцию в Москве и Подмосковье, в ходе которой задержали более 25 человек, подозреваемых в экстремизме, сообщил источник ТАСС в силовых структурах 21 марта.

Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа, уточнил собеседник агентства. Задержания проходили по нескольким десяткам адресов, добавил он.

По информации источника, задержанные подозреваются в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабитским подпольем в России.

В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о 20 задержанных. Собеседник агентства также рассказал, что операцию проводили сразу три ведомства — ФСБ, центр «Э» МВД России и бойцы Росгвардии, которые оказывали силовую поддержку. По его информации, речь идет об одной организованной группе лиц, большинство из которых являются выходцами из стран бывшего СССР.

15 ноября центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали пятерых участников экстремистской группы, связанной с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ). По информации ФСБ, задержанные готовили теракты и преступления экстремистского характера на территории Ингушетии, а также в Москве, передает РБК.

На территории домовладений, где укрывались задержанные, а также в специально оборудованном схроне были изъяты пять единиц огнестрельного оружия и два готовых к применению взрывных устройства массой 10 кг тротила каждое, заявили в ФСБ. Кроме того, у задержанных были обнаружены самодельные электродетонаторы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам и боеприпасы к разным видам оружия, установила служба.

​12 ноября ФСБ сообщила о задержании десяти выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Москве и Петербурге. В сообщении спецслужбы речь шла о планах совершения ими «резонансных терактов» в местах массового скопления людей с использованием автоматов и взрывчатки высокой мощности. Согласно заявлению спецслужбы, у задержанных было изъято четыре самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

Позже ФСБ распространила видео, на котором один из задержанных под запись признался в намерении совершить теракт и сообщил, что является гражданином Таджикистана узбекского происхождения. Также мужчина заявил, что его брат сейчас находится в Сирии.

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