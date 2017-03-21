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Уволился начальник управления градостроительства из мэрии Бердска

Из администрации Бердска уволился начальник управления градостроительства Дмитрий Шинкевич. Об этом стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 21 марта.

— Эта информация соответствует действительности. Уволился неделю назад, — подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сам Дмитрий Николаевич.

Не вдаваясь в подробности, Шинкевич отметил, что уволился по собственному желанию. Оставаться в мэрии Бердска он не намерен и сейчас ищет другое место.

Отметим, что до своего увольнения Дмитрий Николаевич побывал в отпуске, затем ненадолго вышел на работу, но вскоре написал заявление. По некоторым данным, он не сработался с новым начальством — вице-мэром по строительству Петром Кимом.

Дмитрий Шинкевич проработал в бердской администрации несколько лет. Ранее он был замначальник управления градостроительства. Но когда прежнюю начальницу ведомства Наталью Беликову повысили до вице-мэра, Шинкевич стал руководителем. Беликова, напомним, уволилась в конце декабря 2016-го.

Теперь уже бывшему чиновнику пришлось разрабатывать новые правила землепользования и застройки и карту градостроительного зонирования, а также готовить конкурсную документацию для нового генплана.

Сейчас обязанности начальника управления градостроительства исполняет Антон Автоманов.

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Уволился начальник управления градостроительства из мэрии Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [16:35]

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