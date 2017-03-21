Мебельное объединение «Рост», образованное в Новосибирске в 2004 году (сейчас предприятие находится в Бердске и имеет собственную промышленную площадку более 10 тыс. кв. м), запустит новую фабрику во II квартале 2017 года.

Как сообщает ДК со ссылкой на Корпорацию развития республики Мордовия, которая сопровождает проект, инвестор рассматривал возможность запуска производства в Тамбове, Липецке и Рязани, но остановил свой выбор на площадях в городе Рузаевке республики Мордовия.

Фабрика будет выпускать корпусную и мягкую мебель, первая продукция увидит свет уже в июне 2017 года. По данным издания, «Рост» будет вкладывать в новое производство до 2021 года, объем инвестиций составит порядка 500 млн руб. Ежегодная выручка, согласно расчетам инициатора проекта, должна составить 900 млн руб.

Компания «Рост» имеет более 30 магазинов в разных регионах: помимо Новосибирска и Новосибирской области, они работают в Омской, Томской, Кемеровской, Московской, Тюменской областях и в Алтайском крае.

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