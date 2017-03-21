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Не смогла добраться до двери квартиры и позвать на помощь пенсионерка в Бердске

Поздним вечером 20 марта спасатели пришли на помощь 71-летней жительнице Бердске. Пенсионерка проживает одна в одной из пятиэтажек на центральной улице города. Вечером ей стало плохо. Она упала. Подняться не смогла. Благо, под рукой находился телефон, и бердчанка смогла позвонить родным.

Так как пенсионерка не могла самостоятельно открыть дверь, родные обратились за помощью к сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Спасатели отправились на место в 23.30 и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входные двери. Бердчанку обнаружили на полу и перенесли на диван, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения ПСО Сергей Козин.

Спасатели передали пенсионерку сотрудникам скорой. На этом их миссия завершилась.

Похожий случай с другой пенсионеркой, проживающей в многоквартирном доме, произошел 16 марта. Предотвратила несчастье с 93-летней старушкой бдительная соседка. Когда она вышла на лестничную площадку, то услышала за дверями в квартире бабушки стон. Начала стучать в дверь, но хозяйка не отвечала. Соседка знала, что старушка проживает одна, поэтому предположила, что той стало плохо и ей требуется помощь. Поэтому обратилась в спасательную службу.

Прибывшие спасатели деблокировали двери и нашли бабушку лежащей на полу. Они подняли ее и переместили на диван. Пенсионерка от помощи врачей отказалась.

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Не смогла добраться до двери квартиры и позвать на помощь пенсионерка в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [16:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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