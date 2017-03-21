5-летний Никита Степанов, пропавший сегодня, 21 марта, днем из новосибирского детсада, был обнаружен на территории Железнодорожного района в помещении гимназии №10. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

— Предварительно установлено, что несовершеннолетний ушел в 12.15 с территории детского сада №430 «Сказка» во время прогулки. С заявлением об исчезновении ребенка в полицию в 13.15 обратились воспитатели дошкольного учреждения, — рассказали в полицейском ведомстве.

С целью розыска пропавшего ребенка сотрудниками новосибирской полиции был незамедлительно организован комплекс поисковых мероприятий. Приметы пропавшего мальчика передали всем патрулям наружных служб полиции. Ориентировка была распространена в СМИ и социальных сетях.

Мальчика, пришедшего в гимназию, по ориентировке, размещенной в интернете, узнал охранник учебного заведения. О найденном ребенке он сообщил в полицию.

В ближайшее время сотрудники полиции передадут мальчика родителям. По данному факту будет проведена проверка. Предварительно установлено, что ребенок доехал до учебного заведения на автобусе.

«Управлением уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области разыскивается несовершеннолетний … 11.08.2011 года рождения, который сегодня в 12.15 (08.15 мск) ушел с территории детского сада № 430 по адресу улица Учительская 22/2″, — опубликовали ориентировку полицейские в 14.45.

Рост мальчика 130 см волосы темно-русые, глаза темные. Был одет в черную шапку, темно-синюю куртку, штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки, красный шарф. Всех, кому что-либо известно…

Его местонахождение было неизвестно несколько часов. А ребенок спокойно самостоятельно покинул детсад, добрался до автобусной остановки и уехал в другой район за 10 км.

В детском саду сейчас работают полицейские, опрашивают заведующую и воспитательницу, которая «проворонила» ребенка на прогулке.

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