Редакцию «Курьер. Среда. Бердск» буквально завалили тревожными сообщениями о вырубке леса в районе лыжни здоровья, которая ведет к Обскому морю. По мнению многих жителей, под топор и пилу попали «хорошие» деревья, а сама рубка проводится якобы незаконно.

Корреспондент «Курьера» встретился с представителями «Бердского лесхоза» и узнал, зачем понадобилось вырубать могущественные сосны.

«Деды» мешают «молодежи»

Сразу оговоримся, что рубка сосен законна. Ее проводят специалисты лесхоза — в рамках лесоустроительных работ. Напомним, в 2014 году администрация заказала проект лесоустройства на 1,9 тыс. га лесов. Он представляет из себя несколько увесистых томов, где описан каждый лесной квартал и выделы, а также план мероприятий по уходу за ними. Уходом, защитой и воспроизводством городских лесов по договору с администрацией занимается «Бердский лесхоз». Все расходы предприятие берет на себя. Выгода лишь в том, что лесхозу разрешено использовать для переработки древесину, полученную во время плановых рубок.

Так зачем же нужны эти рубки и насколько они полезны для леса? Дело в том, что лесным насаждениям в Бердске от 4 до 180 лет. Значительное количество этих посадок было совершено после войны. И большинство деревьев уже достигло так называемого возраста спелости.

- Возраст спелости сосны — 120 лет. Это возраст, в котором дерево перестает давать максимальный прирост. Нельзя сказать, что оно погибло, но оно подвергается гнили, грибковым заболеваниям, сосновой губки. Иногда на стволе даже видны наросты — это и есть губка. Но иногда внешне ствол может выглядеть здоровенным, красивым, чистым от сучков, но внутри дерево гнилое. Из такой сосны нельзя строить дома или делать мебель, — объясняет замдиректора «Бердского лесхоза» Сергей Белов.

Под этими столетними соснами растут «подростки» — молодое поколение. Но как только их верхушка достигает сучков своего взрослого соседа, то они перестают расти и начинают сохнуть. Лесники сравнивают этот процесс с выращиванием овощей на грядке. Если морковь посадить слишком густо, то она получится хилой и мелкой. А если ее слегка прополоть, то урожай выйдет отменным. Так и с деревьями. Слишком близкое соседство мешает им расти здоровыми и крепкими. Особенно если речь идет о разных ярусах, то есть, когда молодняк растет рядом со стариками-великанами.

Проходная вырубка позволяет оставаться лесу здоровым и ухоженным. После такой рубки каждое дерево будет иметь наибольшую площадь питания, а крона будет равномерно освещаться солнцем. В результате молодняк подрастет скорее, но в то же время будет гораздо долговечнее и жизнеспособнее.

- Наши леса выполняют защитную функцию, поэтому сплошных рубок здесь не проводится — только выборочные. Это рубки ухода — осветление и прочистка молодняка, прореживание деревьев возрастом от 20 до 60 лет, а также деревьев в 120-140 лет, — говорит Белов.

Гнилые «великаны» идут на дрова и поддоны

Сейчас такая выборочная рубка, или, если говорить точнее, проходная рубка, согласно рекомендациям в лесоустроительном проекте, проводится в 29 лесном квартале, на 45-ом выделе — на площади в 4,4 га. Специалисты заранее обследовали и пометили взрослые сосны, которые мешают молодняку. Их и рубят. Место вырубки обозначено специальными столбиками и табличками. Работы будут вестись еще пару недель. Именно этим процессом и заинтересовались бдительные горожане.

Начальник участка «Бердского лесхоза» Вадим Ковалевский наглядно показал, зачем нужна проходная рубка. Вот стоит здоровенная сосна с мощным стволом, а вокруг нее — тощие сосенки поменьше. Видно, что молодому поколению в тени стариков жить несладко. Верхушка засыхает, хвоя осыпается.

А вот другой кусок леса, где деревья проредили пару лет назад. Лес кажется светлым и прозрачным, деревья выглядят крепче, хотя они пока еще и небольшие.

Но глядя на спилы, кажется, что срубленные деревья совершенно здоровы. Впрочем, это лишь на первый взгляд. Если приглядеться, видны темные пятна и серые годовые кольца. Это и есть гниль. Такую древесину пускают только на дрова и поддоны для кирпичей. Деревья получше используют для пиломатериала. Вершинную часть и сучья люди разбирают на растопку прямо с места рубки.

- На выделе произрастает 1140 кубометров древесины. 10% от него можно взять. Это 114 кубометров. Существует таблица, по которой мы определяем, сколько кубометров в каждом дереве, — рассказывает Сергей Белов.

Проходная рубка отчасти делает лес еще и безопасным. Почему отчасти? А потому, что природа слишком непредсказуема. Кому-то для серьезной травмы может хватить и обычного сучка. Да и говорить о том, что старое дерево упадет с большей вероятностью, чем молодое, тоже неверно. Иногда сухостой держится десятилетиями. Поэтому прореживание леса несет, скорее, экологическое значение.

Добавим, что аналогичные вырубки в ближайшее время пройдут в районе лыжной базы «Метелица» и базы отдыха «Чайка». Частично они уже начались, но из-за большого количества снега тракторы буксуют, поэтому решено отложить их до теплой погоды.

Черных лесорубов в Бердске нет

По словам Белова, в Бердске нет классических черных лесорубов, которые бы нелегально вырубали лес полянами. Местные сосенки их, видимо, не прельщают. Зато есть те, кто пилит и увозит валежник. И были случаи, когда за это наказывали штрафами. Но в ближайшее время депутаты могут принять закон, разрешающий распил и вывоз поваленных деревьев всем желающим.

Но нельзя сказать, что лес Бердска не страдает от рук человека. Есть там и стихийные свалки, и пожары иногда случаются. Кстати, чтобы предотвратить распространение огня по большой площади, специалисты лесхоза регулярно делают опашку и минеральные полосы.

Лес Бердска нуждается в постоянном и бережном уходе. Без него он просто погибнет. И город останется без естественной защиты. Как бы избито это не прозвучало, но лес — это легкие Бердска, это его живая стена, уберегающая от ветров.

- Однозначно не скажешь, насколько здоров наш лес. Есть проблемные участки. Есть участки, которые, скажем, затянули. Кое-где 150-летние насаждения остались, и под ними нет подроста. Деревья отмирают. В районе «Чайки» были прекраснейшие насаждения в 90-е годы, но их ветром поломало. В некоторых местах затягивает кустарником и кленом. У наших предшественников, наверное, не было опыта, и клен садили на опушечной полосе. Теперь он забивает все внутри. И местами даже какие-то культуры пропадают, а клен даже огонь не берет, — отмечает Сергей Ильич. — Хорошие участки недалеко от старого кладбища. Им еще лет 100 стоят. А вот в районе беговой дорожки в Микрорайоне деревья уже старые, их надо прореживать.

Восстанавливается Бердск пока только естественным путем. Для новых искусственных насаждений в нем нет место. Последний раз высадка саженцев была в 2014 году, за микрорайоном Раздольным. На примете у лесников есть еще несколько полян, но они, как правило, в летнее время заняты отдыхающими, а значит, молодые сосенки могут там не выжить.

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