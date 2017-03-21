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Навсегда лишить водительских прав Багдасарян с эпилепсией требует прокурор

Прокуратура просит суд пожизненно лишить водительских прав Мару Багдасарян, так как она страдает эпилепсией, сообщает корреспондент «Газеты.Ru», наблюдающий за заседанием.

«Прошу приобщить к материалам дела справку экспертной комиссии, согласно которой у нее обнаружено заболевание эпилепсия», — заявил прокурор на заседании во вторник в Савеловском суде Москвы.

По его словам, состояние здоровья девушки не позволяет ей, согласно законодательству, управлять транспортными средствами.

Сама Багдасарян в суд не явилась.

В свою очередь, отец девушки Эльмар Багдасарян заявил, что его дочь совершенно здорова, а значит лишать ее прав нет никаких оснований.

«Я не знал даже, что ей такой диагноз поставили, видел только, что у неё воспаление легких, — сказал Эльмар Багдасарян. — В справке про эпилепсию было внизу мелким шрифтом написано, я не видел».

Адвокат Багдасарян просил приобщить к материалам дела справку из Европейского медицинского центра.

Ранее защита стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловала наказание в виде года исправительных работ за использование поддельного больничного для уклонения от обязательных работ.

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Навсегда лишить водительских прав Багдасарян с эпилепсией требует прокурор

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [15:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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