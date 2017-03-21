Первый зампред комитета Госдумы по культуре и народный артист России Иосиф Кобзон признался, что «очень рад» сообщению о том, что участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017″ Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил накануне, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие россиянки в конкурсе. Она посещала Крым в 2015 году без разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

«Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев — ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры»», — сказал Кобзон.

Он подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в конкурсе: «Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, «показали свой характер», передает РИА Новости.

«А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в «Евровидение». Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем», — добавил депутат.

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