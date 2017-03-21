На заседании Совета директоров при главе Бердска 18 марта обсудили концепцию проведения в 2017 году Праздника весны и труда. Мэр Евгений Шестернин отметил позитивный настрой и благодарные отзывы граждан, принявших участие 1 мая 2016 года в праздничном шествии, поэтому предложил продолжить традицию и в этом году.

Формирование колонны будет происходить на площади перед торгово-развлекательным центром «Астор» по адресу: ул. Ленина, 6/1. Колонны пройдут по улицам Красная Сибирь и Ленина в направлении площади Горького. В шествии примут участие коллективы промышленных предприятий, сферы потребительского рынка, строительства, представители учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты, ЦГБ, общественных некоммерческих объединений и политических партий.

— Для создания позитивного настроения будет обеспечено музыкальное сопровождение. Шествие завершится объединенным городским митингом и концертом на площади Горького, сообщили в пресс-службе мэрии. .

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации Бердска «О проведении Праздника труда» пройдет отраслевой конкурс среди предприятий города, представителей различных профессий на присвоение звания «Лучший по профессии» и «Лучший наставник». Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в форме «Голубого огонька», чтобы в комфортной праздничной обстановке в кругу коллег и руководителей предприятий провести чествование лучших в профессии.

Глава города обратился к членам Совета директоров с просьбой обсудить в коллективах формы проведения Праздника весны и труда и организации активного участия в торжествах.

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