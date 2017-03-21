Самодельное взрывное устройство (СВУ) обнаружено во вторник, 21 марта, на парковке около 17-этажного дома в Томске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Около 10:00 (06.00 мск) в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на парковке у жилого дома. Прибывшие на место эксперты установили, что он представляет угрозу», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы эвакуировали жильцов одного из подъездов дома. СВУ вывезено на специальный полигон и обезврежено.

По факту случившегося проводится проверка.

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