Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Проверить масонские ложи в России требует Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ в России.

Милонов намерен добиться повторной экспертизы фильма «Красавица и чудовище» В своем обращении Милонов отметил, что в стране действует множество общественных и политических объединений, при этом законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.

В то же время, как пишет депутат, так называемые «масонские ложи» работают совершенно свободно и пытаются вмешиваться в политику. По его данным, отдельные члены лож пытались участвовать в выборах, передает РИА Новости.

«Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — «создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов». Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», — отметил Милонов.

Депутат также обратил внимание генпрокурора на то, что руководство этой организации находится за пределами России.

«Главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег», — уверен он.

Милонов добавил, что исторически деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства. По его словам, сейчас подобные правила продолжают действовать в ряде стран.

Масонство появилось в России в начале 18 века. Сейчас в стране действует несколько подобных объединений, крупнейшей из них является Великая ложа России, которая объединяет порядка тысячи человек.

Новости smi2.ru

  • Южному наконец-то помогают (24)
  • Это происходит не по указанию спецслужб, а благодаря открытой пропаганде безнаказанности правонарушений (2)
  • Эсэр Пономарёв обошел по доходам коммуниста Абалакова и единоросса Карелина (2)
  • Экспроприируют незаконно нажитое имущество у чиновников России (7)
  • Эксперты предлагают снимать с выборов неактивные партии (0)
Проверить масонские ложи в России требует Милонов

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [14:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске

[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов

[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске

[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов

[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: