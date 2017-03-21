Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ в России.

Милонов намерен добиться повторной экспертизы фильма «Красавица и чудовище» В своем обращении Милонов отметил, что в стране действует множество общественных и политических объединений, при этом законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.

В то же время, как пишет депутат, так называемые «масонские ложи» работают совершенно свободно и пытаются вмешиваться в политику. По его данным, отдельные члены лож пытались участвовать в выборах, передает РИА Новости.

«Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — «создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов». Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», — отметил Милонов.

Депутат также обратил внимание генпрокурора на то, что руководство этой организации находится за пределами России.

«Главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег», — уверен он.

Милонов добавил, что исторически деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства. По его словам, сейчас подобные правила продолжают действовать в ряде стран.

Масонство появилось в России в начале 18 века. Сейчас в стране действует несколько подобных объединений, крупнейшей из них является Великая ложа России, которая объединяет порядка тысячи человек.

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