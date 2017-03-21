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Прайс-лист
Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00 Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [14:15]
[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске
[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов
[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске
[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов
[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
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