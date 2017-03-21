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Заменила дверь и обещает отремонтировать печку власть жителям муниципального барака по ул. Рогачева. Но косметичексий ремонт им придется делать самим. Напомним, о том, что две семьи отказываются вернуться в двухквартирный дом № 41, «Курьер. Среда. Бердск» поведал 15 марта.
По словам пенсионерки Людмилы Захарчук, год в ее квартире жили рабочие, и за это время жилье превратилось в руины. Сейчас Людмила Ивановна с сыном и 10-летним внуков ютятся в «однушке» соседнего дома ветеранов, но срок покинуть помещение уже истек. Вернуться на прежнее место жительства она не может: там ободраны стены и разрушена печь, хотя, уверяет бердчанка, до нашествия подрядчика жилье было аккуратным и ухоженным.
Сегодня, 20 марта Захарчук рассказала, что на следующий день после выхода материала в «Курьер. Среда. Бердск», ремонтники установили в ее доме новую входную дверь. По словам начальника управления ЖКХ Владимира Захарова, муниципалитет в ближайшее время приведет в порядок и источник тепла в квартире пенсионерки: «Дверь входную мы заменили и на ремонт печки договор заключаем, мы ее поправим — это наша обязанность как собственника».
Однако, по словам чиновника, оштукатурить стены и выкрасить пол семье Захарчук придется за свой счет. Администрация провела все работы, которые потребовали от них городской и областной суды.
— Мы считаем, что сделали все и даже более. Есть решение суда — и мы его выполнили. Там прописано, что мы делаем ремонт в 1-й квартире, а общие моменты делаем во всем доме: окна, отмостку, крышу, фасад, потолок, — объяснил Владимир Николаевич. — Всегда хочется большего, но мы не можем позволить за счет населения сделать то, что хочется кому-то.
Сейчас Людмила Ивановна ждет, когда рабочие восстановят печь и надеется, что за лето ее семья успеет навести порядок в квартире. Пока, говорит она, из временного пристанища мэрия их не гонит.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [14:10]
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