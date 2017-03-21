Прокуратура Оренбургской области совместно с городским управлением МВД провели рейд по торговым точкам города. Поводом послужило то, что в продажу поступила партия жевательных резинок, пропагандирующих участие в так называемых «группах смерти».

Правоохранители совместно с волонтерами провели рейд по магазинам и изъяли свыше 80 образцов подобной продукции. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, органам правопорядка предстоит дать процессуальную оценку деятельности распространителей таких товаров.

Параллельно с этим прокуратурой города и иными правоохранительными органами проводится работа по выявлению и блокировке запрещенного контента в сети интернет.

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