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Mitsubishi сбил на «зебре» ребенка и врезался в ПАЗ с пассажирами

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили сегодня, 21 марта. В управлении МВД по Новосибирской области.

Следователем Главного следственного управления областного главка МВД завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося 3 октября на ул. 9-й Гвардейской дивизии.

Тогда около 15.10 водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После этого кроссовер столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим во встречном направлении. Травмы, полученные ребенком, признаны экспертизой тяжким вредом здоровью.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель Mitsubishi двигался со скоростью, не обеспечившей постоянный контроль за движением автомобиля, а приблизившись к пешеходному переходу, не убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение.

33-летнему водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд, в ближайшее время начнется его рассмотрение.

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Mitsubishi сбил на «зебре» ребенка и врезался в ПАЗ с пассажирамиMitsubishi сбил на «зебре» ребенка и врезался в ПАЗ с пассажирами

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [13:45]

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