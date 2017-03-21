Согласно документам конкурса, до 20 мая подрядчик должен будет нанести 6 288 кв метров краски. Краску необходимо наносить на очищенное от пыли и грязи покрытие при температуре воздуха не ниже +10 С°.

Функциональная долговечность разметки определяется периодом, в течение которого разметка отвечает требованиям ГОСТа, но не менее 3 месяцев от времени нанесения. При выявлении дефектов во время эксплуатации подрядчик должен будет устранить дефекты.

Также коммунальщики покупают 4380 кг краски двух цветов (белую и желтую) и 250 литров растворителя за 491 тыс. рублей. Она должна быть доставлена в течение 10 дней.

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