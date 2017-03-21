Повышение коммунальных тарифов в Новосибирской области необходимо, заявил губернатор Владимир Городецкий. Он готов встретиться с оргкомитетом митингов против индексации, но настаивает на правильности своего решения.

Глава региона прокомментировал митинг против индексации тарифов ЖКХ на 15–20% в Новосибирске. В акции приняли участие более 3 тыс. человек.

«Я слышу людей. Поэтому когда я получил приглашение от организаторов, я дал вежливый и уважительный, как всегда, ответ. Я свою позицию по этому решению высказал публично и не раз. Поэтому готов встретится с организаторами митинга в очередной раз. Думаю, в первые дни на следующей неделе я это сделаю», — заявил Городецкий 21 марта на встрече с журналистами.

Городецкий назвал индексацию «необходимой». Он не исключил, что правительство «продолжит работу по оценке объективности уровня повышения тарифов», передает Тайга.инфо.

«Будем разъяснять людям, какие неординарные меры предприняло правительство в связи с повышением тарифов. Поверьте, это супермеры, которые за всю историю никогда не применялись. Мы их продекларировали и выполним их, а сейчас ведем разъяснительную работу», — добавил губернатор.

— Готов встретиться в очередной раз с организаторами митинга. Они на митинге, по-моему, определили четыре-пять человек, которые готовы со мной встретиться. Думаю, что в первые дни на следующей неделе я это сделаю. Встречусь еще раз, услышу. Думаю, не исключаю, что будем продолжать работу оценки объективности уровня повышения тарифов, — сообщил глава региона.

Он также прокомментировал выступление оппозиционера Алексея Навального на митинге. «Не Навальный меня назначал на эту должность, меня избирали люди, не Навальному меня снимать», — заявил Городецкий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сам Навальный на митинге в воскресенье, 19 марта, не призывал к отставке губернатора, такое условие предъявили организаторы акции, дав губернатору месяц на отмену постановления.

Согласно постановлению Владимира Городецкого, поддержанному городским советом и мэрией, коммунальные услуги в Новосибирске подорожают с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение вырастут на 20,1% и 20%, соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%. Такое повышение объясняется высоким износом сетей.

Очередной митинг против повышения тарифов запланирован на конец марта под эгидой «Пенсионеры за достойную жизнь».

Новости smi2.ru