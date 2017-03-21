Баскетбольные баталии школьников обернулись яркими победами и открытием новых спортивных талантов, сообщает городской отдел физкультуры и спорта.

15 марта в доме спорта «Авангард» прошли финальные встречи первенства по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады школьников.

На площадке встретились сильнейшие команды школ. Захватывающей стала игра за 3 место между лицеем №6 и школой №10 среди юношей. До последней секунды встречи невозможно было определить, кто же войдет в тройку лидеров. На последней минуте ученики школы «Пересвет» забили мяч в кольцо, принесли своей команде решающие 2 очка и стали призерами.

Не менее интригующе прошел матч за 1 место, в котором первые два периода вела школа №13, но, не удержав лидирующую позицию, проиграла школе №1.

— Первая школа стала явным фаворитом первенства по баскетболу, — рассказывает судья соревнований Наталья Болтухина. – Спартакиада традиционно радует зрелищными и очень эмоциональными матчами, серьезным уровнем подготовки – дети бьются до последнего. На 2 месте среди школьниц – представительницы школы №5, на 3 месте – школьницы из СОШ №12.

Всего в Спартакиаде участвовали 18 команд: 11 — юношей, 7 — девушек.

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