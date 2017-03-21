Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Баскетболисты школы №1 стали фаворитами школьной олимпиады Бердска

Баскетбольные баталии школьников обернулись яркими победами и открытием новых спортивных талантов, сообщает городской отдел физкультуры и спорта.

15 марта в доме спорта «Авангард» прошли финальные встречи первенства по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады школьников.

На площадке встретились сильнейшие команды школ. Захватывающей стала игра за 3 место между лицеем №6 и школой №10 среди юношей. До последней секунды встречи невозможно было определить, кто же войдет в тройку лидеров. На последней минуте ученики школы «Пересвет» забили мяч в кольцо, принесли своей команде решающие 2 очка и стали призерами.

Не менее интригующе прошел матч за 1 место, в котором первые два периода вела школа №13, но, не удержав лидирующую позицию, проиграла школе №1.

— Первая школа стала явным фаворитом первенства по баскетболу, — рассказывает судья соревнований Наталья Болтухина. – Спартакиада традиционно радует зрелищными и очень эмоциональными матчами, серьезным уровнем подготовки – дети бьются до последнего. На 2 месте среди школьниц – представительницы школы №5, на 3 месте – школьницы из СОШ №12.

Всего в Спартакиаде участвовали 18 команд: 11 — юношей, 7 — девушек.

Новости smi2.ru

  • Честь новосибирского баскетбола на первенстве России будут отстаивать спортсмены из Бердска (1)
  • Женские баскетбольные команды разыграют в Бердске 1/8 финала кубка России (1)
  • Чемпионами регионального первенства стали баскетболисты из Бердска (1)
  • Футболисты «Кристалла» выиграли «Кожаный мяч-2015» в Волгограде (4)
  • Физруки победивших школьных команд танцевали после финала спартакиады по баскетболу в Бердске (2)
Баскетболисты школы №1 стали фаворитами школьной олимпиады Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [12:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске

[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов

[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске

[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов

[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: