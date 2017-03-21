Власть Бердска присоединилась к акции по помощи детям с онкозаболеваниями, сообщили в пресс-центре мэрии во вторник. С 21 марта в администрации Бердска и в Совете депутатов установлены специальные контейнеры для сбора макулатуры. Любой желающий может опустить в ящик макулатуру. С каждого собранного килограмма на помощь больным детям будет отправлен 1 рубль.

Акция стартовала совсем недавно, но уже сейчас к ней присоединились более 10 бердских предприятий. Предприятия могут участвовать в данной акции бесплатно. А компания будет бесплатно вывозить макулатуру с территории предприятия, и помогать больным детям.

Для участия в акции необходимо — заполнить заявку на установку контейнера-накопителя — наполнить контейнер ненужной бумагой — при заполнении контейнера подать заявку на вывоз макулатуры Вырученные средства отправляются на помощь детям, также предоставляется отчет по итогам мероприятия.

Трудно представить, сколько понадобится времени, чтобы собрать по рублю на дорогое лечение и реабилитацию больных раком детей. И найдется ли в кабинетах мэрии столько бумаги? Или здание администрации должно превратиться в помойку, куда бердчане несут хлам?

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