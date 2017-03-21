Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

1 рубль с килограмма макулатуры перечисляет онкобольним детям власть Бердска

Власть Бердска присоединилась к акции по помощи детям с онкозаболеваниями, сообщили в пресс-центре мэрии во вторник. С 21 марта в администрации Бердска и в Совете депутатов установлены специальные контейнеры для сбора макулатуры. Любой желающий может опустить в ящик макулатуру. С каждого собранного килограмма на помощь больным детям будет отправлен 1 рубль.

Акция стартовала совсем недавно, но уже сейчас к ней присоединились более 10 бердских предприятий. Предприятия могут участвовать в данной акции бесплатно. А компания будет бесплатно вывозить макулатуру с территории предприятия, и помогать больным детям.

Для участия в акции необходимо — заполнить заявку на установку контейнера-накопителя — наполнить контейнер ненужной бумагой — при заполнении контейнера подать заявку на вывоз макулатуры Вырученные средства отправляются на помощь детям, также предоставляется отчет по итогам мероприятия.

Трудно представить, сколько понадобится времени, чтобы собрать по рублю на дорогое лечение и реабилитацию больных раком детей. И найдется ли в кабинетах мэрии столько бумаги? Или здание администрации должно превратиться в помойку, куда бердчане несут хлам?

Новости smi2.ru

  • Яку Степану сделают педикюр в санатории «Сибиряк» в Бердске (4)
  • Я понимаю женщину, обматерившую депутатов (17)
  • Экологическая акция «Чистый берег» (3)
  • Шахматный турнир журналисты «Курьер. Среда. Бердск» посвятят 70-летию Победы (5)
  • Что за акция по изготовлению и продаже цветиков-семицветиков? (5)
1 рубль с килограмма макулатуры перечисляет онкобольним детям власть Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [12:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске

[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов

[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске

[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов

[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: