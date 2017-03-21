Первое место в списке богатейших людей России по версии Forbes занял совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 46-е место. В прошлом году он впервые возглавил рейтинг богатейших россиян (60-е место в глобальном рейтинге). Его состояние, по данным журнала, по сравнению с 2016 годом увеличилось на $4 млрд, до $18,4 млрд.

Следующим в списке оказался председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с выросшим за год на $6,6 млрд состоянием в $17,5 млрд. В мировом рейтинге он занял 51-е место. Представитель Мордашова от комментариев отказался.

Замкнул тройку лидеров богатейших россиян владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние выросло на $6,8 млрд, до $16,1 млрд. В глобальном рейтинге он занял 57-е место.

В прошлом году второе и третье место занимали основатель USM Holdings Алишер Усманов и совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман соответственно. Однако в этом году оба покинули тройку лидеров: первый в этом году занял пятое место (состояние увеличилось на $2,7 млрд, до $15,2 млрд, 66-е место в глобальном рейтинге), а второй — седьмое место (состояние выросло на $1,1 млрд, до $14,4 млрд, 75-е место в мировом рейтинге).

Четвертым в списке идет владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Его состояние увеличилось на $4,6 млрд, до $16 млрд. В мировом рейтинге он занял 59-е место. В прошлом году четвертое место занимал президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин, который в этом году оказался на восьмом месте. Его состояние увеличилось на $2,2 млрд, до $14,3 млрд (77-е место в глобальном рейтинге). Представитель Потанина не смог дать оперативный комментарий.

Шестое место в рейтинге занял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (состояние увеличилось на $5,6 млрд, до $14,5 млрд). На девятом месте оказался Андрей Мельниченко, совладелец СУЭК и «Еврохима». Его состояние выросло на $5 млрд, до $13,2 млрд. Замкнул десятку богатейших россиян Виктор Вексельберг, председатель совета директоров «Реновы». Его состояние прибавило $1,9 млрд, увеличившись до $12,4 млрд.

Роман Абрамович оказался на 12-м месте ($9,1 млрд, 139-е место в глобальном рейтинге). Вслед за ним, на 13-м месте, идет Михаил Прохоров (8,9 млрд, 145-е место в глобальном рейтинге), Дмитрий Рыболовлев — на 15-м месте ($7,3 млрд, 190-е место в глобальном рейтинге).

Совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов спустился с 1476-го места на 1567-е. Состояние при этом его увеличилось на $0,1 млрд, до $1,3 млрд. Единственная женщина, которая оказалась в списке богатейших россиян, — президент Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние составило $1 млрд, а в глобальном рейтинге она заняла 1940-е место (в прошлом году ее состояние оценивалось в $1,1 млрд, а место она занимала 1777-е). В список Forbes вошли 96 представителей России. Это на 12 человек больше, чем годом ранее.

Мировой рейтинг в этом году Forbes назвал рекордным, так как количество миллиардеров выросло на 13% — с 1810 человек в прошлом году до 2043, передает РБК. Их общее состояние выросло на 18%, до $7,67 трлн, и это также является рекордом, отмечает журнал. Увеличение числа миллиардеров на 233 «стало самым крупным за 31 год» глобальных измерений издания. Первое место в глобальном списке в четвертый раз подряд занял Билл Гейтс (его состояние увеличилось на $11 млрд, до $86 млрд), второе — глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (рост на $14,8 млрд, до $75,6 млрд), третье — основатель Amazon Джефф Безос (увеличил состояние на $27,6 млрд, до $72,8 млрд).

Владелец Новосибирского аэропорта «Толмачёво» Роман Троценко впервые попал в список мировых миллиардеров американского журнала Forbes.

Миллиардер контролирует 50 % холдинга «Новапорт» — в его состав входит 13 аэропортов, в том числе новосибирский «Толмачёво». Кроме того, в этот холдинг входят Московское речное пароходство, Южный речной порт, Волгоградский речной порт, девелоперские проекты в Москве. Также Троценко занимает пост советника президента государственной компании «Роснефть», где он курирует шельфовые проекты компании

Прежде Троценко входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России с 2012 года. Сейчас его состояние оценивается в 1,6 млрд долл., он занимает 1290-ю строчку в мировом рейтинге. В прошлом году его состояние было 750 млн долл. — 115-е место среди российских бизнесменов.

В начале марта Forbes опубликовал рейтинг «Короли госзаказа-2017», в который включил предпринимателей, которые получили самые крупные государственные подряды в прошлом году. В него попали владельцы новосибирской фармацевтической компании «Катрен», имеющая склады в Бердске.

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