С 23 марта в Бердске начнут досрочно сдавать единый государственный экзамен. Но для большей части школьников экзаменационная пора начнется 29 мая. Об этом рассказала начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Всего ЕГЭ в этом году напишут 1063 человека. Досрочно сдавать экзамены будут только выпускники прошлых лет. Для тех, кто провалит экзамен, предусмотрены резервные сроки — в июле и в сентябре.

Как и в прошлые года, выпускники будут сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математике базового уровня. А для поступления в вузы — еще и по предметам по выбору.

Самым популярным предметом для экзамена по выбору оказалось обществознание. Его выбрало свыше 300 человек. На втором месте — физика. Востребованными также остаются экзамены по истории, информатике и биологии.

Как и прежде, в пункты написания ЕГЭ запрещено проносить средства связи, электронную вычислительную технику, справочные материалы и любые шпаргалки. Обнаружение у ученика телефона чревато удалением с экзамена и обнулением набранных баллов. Как подчеркнула Тузова, не стоит рисковать и нарушать правила. В Бердске известны случаи, когда дети не смогли сдать экзамен из-за мобильников.

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