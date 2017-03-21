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Суд приговорил водителя к лишению свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 29-летнему Давлатшо Лоикову, сообщили сегодня, 21 марта, в облпрокуратуре.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В суде установлено, что 10 августа 2016 года в ночное время Лоиков в утомленном состоянии на принадлежащим ему автомобилем HINO RANGER следовал по проезжей части ул. Никитина в Октябрьском районе Новосибирска с превышающей скоростью, установленной действующим законодательством для движения транспортных средств в населенных пунктах.
— Он понимал, что его усталость влияет на нормальное состояние психики, координацию движений, быстроту реакции, — утверждают в прокуратуре Новосибирской области.
В пути следования Лоиков не убедился, что на пешеходном переходе отсутствуют пешеходы, своевременно не принял мер к снижению скорости и не уступил дорогу пешеходу. В результате по неосторожности он причинил тяжкий вред здоровью, послуживший причиной смерти женщины.
Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении входе предварительного и судебного разбирательства признал в полном объеме, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке.
Суд окончательно (по совокупности приговоров) приговорил Лоикова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [11:20]
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