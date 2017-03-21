20 марта 2017 года ночью в квартире одного из домов в поселке Заиграево было обнаружено тело 25-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – травмами в области головы. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В совершении данного преступления подозревается 23-летняя жена покойного молодого человека. После расправы над потерпевшим она сама позвонила в правоохранительные органы и дожидалась приезда следственно-оперативной группы на месте происшествия. В ходе допроса она дала подробные показания об обстоятельствах преступления, которые в настоящее время проверяются следственным и экспертным путем.

По данным следствия, подозреваемая состояла в браке 6 лет, вместе с мужем они воспитывали двух малолетних детей, хотя в последнее время между супругами происходили частые ссоры на бытовой почве.

— 17 марта муж вернулся из тайги с заработков, привез 5 тыс. рублей, из которых 3 тыс. отдел жене, а на оставшиеся деньги загулял. Девушка потратила полученные средства, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. 19 марта в вечернее время муж в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, потребовал ужин, а затем принялся ругать жену, что она подала суп без мяса. Супруга попыталась объяснить, что в семье нет денег для покупки мяса. Но пьяный молодой человек, не слушая, начал избивать и истязать ее, после чего пообещал убить во сне. Через некоторое время он успокоился и лег спать. Жена долго не могла заснуть, опасаясь осуществления угроз. Ночью она поднялась с постели, вышла во двор, взяла топор, вернулась к кровати и нанесла им несколько ударов по голове мужа. Через несколько минут девушка пришла в себя, позвонила на Станцию скорой медицинской помощи и в полицию, разбудила и вывела на улицу детей, чтобы они не увидели кровавую картину. Сама дождалась приезда сотрудников правоохранительных органов, — рассказали подробности в СК.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной картины происшествия. Окончательная квалификация действиям девушки будет дана по результатам оценки всех собранных доказательств, включая выводы экспертов, которым будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза и поставлены вопросы о том, совершено ли преступление в состоянии аффекта или нет. Пока в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с учетом ее положительных характеристик и наличия на иждивении малолетних детей.

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