Оппозиционер из Бердска Егор Савин пережил дежавю в истории с испорченным автомобилем. Полиция вновь отказалась возбуждать дело по факту порчи имущества, а прокуратура вновь заставила полицейский провести дополнительную проверку.

Напомним, 27 января 2017 года неизвестные порезали колеса на машинах Nissan и Mitsubishi, принадлежащих чете Савиных. Кроме того, злоумышленники залили сырые тухлые яйца в салонную вентиляционную систему машин. Ущерб от действий ненавистников оппозиционера оценивается в 15 тыс. рублей. Именно на этих машинах Савин и его приятель — социолог Владимир Кара-Мурза должны были отправиться на закрытый показ фильма про Бориса Немцова в Барнаул.

Активист сразу же обратился в полицию с требованием найти и наказать виновных. Но в феврале Савину пришел письменный отказ из отдела МВД, так как по оценке правоохранителей, ущерб составил всего 2000 рублей. Савин решил обжаловать это решение в суде, однако на заседании представитель прокуратуры заявил, что надзорный орган в выводах полиции сомневается, и поэтому просит провести проверку еще раз.

Судебное заседание состоялось 6 марта, а 15 марта Савину вновь пришло письмо от полицейских, датированное 3 марта. И снова отказ в возбуждении дела по тем же основаниям, что и ранее. Егор вновь обратился в суд. Но ситуация повторилась с точностью до деталей:

— Я подал в суд, но оказалось, что 10 марта прокуратура снова отменила постановление полиции. Я вообще не понимаю смысла, — удивлен оппозиционер.

Получается, что формально проверка снова возобновилась. Но как утверждает Савин, конкретных действий стражей порядка он не наблюдает. Егор предполагает, что ведомства продолжат «перекидывать» материалы между собой, и виновных так и не найдут.

К слову, машины Савин восстановил. Но несчастья с его автомобилем случаются регулярно: то режут колеса, то обливают машину кровью или дерьмом. Кроме того, в 2015 году Савин получал угрозы от неизвестных по телефону. Еще не разу злоумышленников не удалось поймать или хотя бы установить их личности.

Напомним, Егор Савин ранее являлся региональным лидером «Парнаса», а теперь состоит в движении «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

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