Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, на приобретение которых могут быть использованы средства областного семейного капитала, утвержден в регионе. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области № 89-п подписал губернатор Владимир Городецкий, сообщили в пресс-службе правительства 20 марта.

Согласно документу, средства областного семейного капитала могут быть использованы на покупку трактора, машины и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (плугов, боронов, скарификаторов, культиваторов) и инкубаторов для птицеводства.

Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» в декабре 2016 года был дополнен вариантами распоряжения средствами областного капитала, в него были включены, в том числе, приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. До этого распоряжаться средствами областного семейного капитала можно было только на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии и приобретение автотранспорта.

Справка

В соответствии с Законом Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» право на получение областного семейного капитала возникает у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2012, и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. Размер областного семейного капитала составляет 100 000 рублей. С 1 января 2012 года сертификат получили 21 393 гражданина. Распорядились средствами областного семейного капитала с 1 июля 2013 года 9 449 человек, из них на улучшение жилищных условий – 5 656, на приобретение автотранспорта – 3 412, на обучение – 381.

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