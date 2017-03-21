Россия будет бойкотировать «Евровидение» в Киеве, если Служба безопасности Украины (СБУ) действительно запретит въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил в понедельник, 20 марта, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой.

«Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол», — сказал Морозов.

По его словам, Россия не будет менять участника конкурса из-за решения СБУ. «Менять участника в угоду этому безумному решению — это пораженческое поведение», — убежден парламентарий.

Он не исключил, что заявление СБУ — это пока только «политическая игра». «Но если это осознанное решение, то России просто не оставляют другого выбора», — подчеркнул Морозов.

Тем временем в республике Коми проходит акция по сбору писем поддержки в адрес певицы Юлии Самойловой, которая представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2017″ в Киеве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Самойлова будет представлять Россию в Киеве на «Евровидении-2017″, где исполнит песню «Flame Is Burning». Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Отец Самойловой прокомментировал возможный запрет дочери въезда на Украину В письмах каждый может высказать слова поддержки, пожелать победы Юлии Самойловой, рассказать свои личную историю преодоления трудной жизненной ситуации.

Сбор писем будет проходить до 17 апреля, после чего все они будут направлены в адрес певицы.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017″ после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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