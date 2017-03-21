Пожар в бывшем малосемейном общежитии по адресу К. Маркса, 2 А в Бердске привел к серьезным последствиям из-за беспечности интернет-провайдеров. Такого мнения придерживаются эксперты.

Напомним, возгорание в доме произошло утром 19 марта. В условиях сильного задымления пожарные спасли 22 человека и вывели на улицу еще 9. Обошлось без жертв, но дом частично остался без света — выгорели щитовые. Собственно, и возгорание началось с проводов в распределительных щитках. Но причина пока неизвестна.

— Все щиты освещения с первого по девятый этаж были охвачены огнем. Было плотное задымление по коридорам здания, — отметил начальник ОНД Николай Степоненков. — Хотелось бы отметить отрицательные стороны по этому пожару: недостаточная заделка межэтажных преград между щитами освещения дымонепроницаемым и огнепреградительным материалом. В результате чего огонь в считанные минуты распространился на 9 этажей. Это информация для работы управляющих компаний.

И.о. мэра Бердска Александр Тужик подтвердил, что между этажами в общежитии действительно нет так называемой пересечки, блокирующей возгорание. Хотя несколько лет назад они были.

— Не исключаю, что определенные граждане в виде провайдеров для того, чтобы упростить прохождение кабельной продукции, просто убрали эту перегородку, которая как раз не допускает распространение огня.

Также Тужик поблагодарил пожарных за оперативную ликвидацию возгорания и спасение людей:

— Несчастных случаев нет, угара нет, жертв нет. Во многом от того, что очень четко отработали все службы. Большое спасибо за оперативность!

Александр Михайлович напомнил, то раньше в этом общежитии аварийные выходы были заколочены. Но отдел ЖКХ добился того, чтобы двери разблокировали. Мэр Бердска Евгений Шестернин также неоднократно предупреждал о важности свободного доступа к пожарным дверям. Если бы выходы по-прежнему остались запенены, пожар мог бы закончиться трагично.

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