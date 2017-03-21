Вместо повышения НДС до 22% может быть введен налог с продаж с 2019 года, сообщил источник «Газеты.Ru» в правительстве. Идея не бесспорная, отмечают эксперты. Налог с продаж действовал ранее в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса. Правительство в последние годы неоднократно обсуждало возможность его возвращения, но каждый раз отказывалось от этой идеи.

На прошлой неделе Минфин предложил поднять ставку НДС в рамках ненефтегазового налогового маневра. Взамен предлагается снизить ставку страховых взносов с 30 до 22%.

В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможна альтернатива — введение дополнительного торгового сбора на региональном и муниципальном уровнях.

Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм — администрировать налог с продаж стало значительно легче с введением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн. Эта идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась. Но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

В первый раз налог с продаж (НСП) в размере 5% был введен в 1991 году в качестве замены существовавшему ранее налогу с оборота. Собранные средства пошли на стабилизацию денежного обращения в СССР, а также обеспечение программы поддержки малообеспеченного населения. После распада СССР НСП был заменен налогом на добавленную стоимость. Однако уже в 1998 году правительство разрешило регионам самостоятельно принимать решение о введении налога с продаж на своей территории в диапазоне от 0 до 5%. При этом сборы от НСП делились между региональными и муниципальными бюджетами в пропорции 40 на 60. Введение НСП вызвало недовольство со стороны российского бизнеса. Ряд предпринимателей обратились в Конституционной суд (КС) с просьбой оценить введенный налог.

В январе 2003 года КС постановил, что НСП нарушает конституционный принцип равного налогового бремени и создает дополнительные преимущества для юридических лиц, работающих по безналичному расчету. С 1 января 2004 года налог с продаж был отменен.

Вопрос о возвращении НСП был снова поднят в 2012 году. Тогда вице-премьер Аркадий Дворкович высказался в поддержку замены НДС налогом с продаж, а также сообщил, что в правительстве уже прорабатываются такие варианты. Однако заявление Дворковича не было поддержано профильными министерствами. Алексей Кудрин, в то время министр финансов, выступил с критикой предложения Дворковича и пообещал, что не допустит замены НДС на НСП. С аналогичной позиции выступило и Минэкономразвития. Возглавлявшая министерство Эльвира Набиуллина отметила, что в России должно быть меньше налогов на деятельность и больше на имущество.

Инициатором очередного введения НСП в 2014–2015 годах был Минфин. По его оценкам, возвращение этого налога позволило бы местным бюджетам получить в 2015 году 194,8 млрд руб., в 2016 году — до 210,7 млрд руб., в 2017 году — до 230 млрд руб.

В Минэкономразвития тогда идею возвращения налога с продаж одновременно с НДС не поддержали, против возвращения налога выступил также Центробанк.

Минздрав также предлагал ввести налог с продаж с 2018 года — не столько как механизм пополнения региональных бюджетов, а как меру снижения потребления табака и электронных сигарет. Авторы концепции Минздрава «Об осуществлении государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» были уверены, что «введение с 2018 года налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина с направлением полученных средств в бюджеты субъектов России» будет способствовать сокращению спроса на табак. Но и эта концепция не была поддержана.

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