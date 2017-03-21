Найденный в Казахстане новосибирский физик вернулся на родину. об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в управлении МВД по новосибирской области.

Еще в 2014 году в полицию Новосибирска с заявлением о пропаже мужчины 1962 года рождения обратился его брат. Пропавший был объявлен в федеральный розыск.

В начале марта в полицию Новосибирска поступила информация о том, что пропавший Юрий Образцов находится на территории Республики Казахстан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Родственники опознали его по фотографии, однако из-за отсутствия у мужчины каких-либо документов, сразу же вернуться на родину он не смог.

— Новосибирские полицейские направили в российскую дипмиссию в Казахстане все сведения, необходимые для оформления документов. В кратчайшие сроки консульство подготовило и выдало мужчине временный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации и дающий право на возвращение в Россию, — рассказали в полицейском ведомстве.

20 марта авиарейсом из Алматы Юрий Образцов прибыл в Новосибирск. В аэропорту «Толмачево» его встречали сотрудники новосибирской полиции.

Розыскные мероприятия в ближайшее время будут официально прекращены, однако полицейским двух стран предстоит установить все обстоятельства его исчезновения и подробности последних трех лет жизни новосибирца. Будет тщательно проверена информация о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении Юрия Образцова.

История «новосибирского физика» вызывает много вопросов. Как сообщает Indivburo.kz, Юрий Образцов признался, что страдает провалами памяти. Теперь непонятно, правда ли он был в рабстве или просто потерял память.

Вторую неделю история «физика из Новосибирска» будоражит СМИ России и Казахстана. С самого начала сообщалось, что Юрий Образцов сбежал из рабства, но недавно выяснилось, что он не может отвечать за свои слова, так как с 2003 года имеет инвалидность из-за психического заболевания. Верить ему или нет, решит полиция Новосибирска.

Первоначальный рассказ Образцова по-настоящему цеплял за душу. В 2014 году Юрий Образцов оказался проездом в Алматы – его целью был Ташкент. Но россиянин так и не попал в Узбекистан, потому что в Алматы кто-то напал на него, ударил по голове, отнял все документы и увёз на далёкую ферму ухаживать за коровами.

Сегодня, пользуясь терминологией следователей, Юрий «путается в показаниях», когда рассказывает о предыдущих трёх годах своей жизни. Разговаривает он очень тихо и как будто испуганно, и лишь когда вспоминает о своей работе в новосибирском НИИ, глаза его загораются. С радостью и гордостью сообщает: вчера разговаривал с братом. Дома его очень ждут.

Брат Юрия Сергей с самого начала предупреждал журналистов, что не надо безоговорочно верить словам бывшего физика. В 2003 году Юрий получил II группу инвалидности в связи с психическим заболеванием и покинул НИИ, в котором до этого работал. С тех пор жил спокойно, много читал, но мог выйти из дома и пропасть на пару дней. Однако когда в 2014 году брат пропал на 10 дней, Сергей подал в розыск.

Без вести пропавшего искала новосибирская полиция в лице старшего оперуполномоченного Евгения Скурятина. Но нашли его не полицейские. И нашли его не в России.

Три года ада: версия о рабстве

Юрий неохотно рассказывал о годах, когда был без преувеличения вещью, и на многие вопросы журналистов о том времени отвечает: не помню. На вопрос, били ли его, говорит: сейчас это не важно. Лишь о работе всегда готов рассказывать: занимался механикой горных пород, ведь по профессии он инженер-механик горного дела. Он не помнит точно, зачем ехал в Ташкент, но точно уверен, что это была командировка.

«Переговоры. Цель – коммерческая», – говорит он лаконично.

Врачи говорят, что наша психика бережёт сама себя, стирая из памяти воспоминания о плохих событиях. Возможно, так вышло и с Юрием. Когда он 10 марта осознал себя на алматинском вокзале, он не знал даже, какой сейчас год. То время, когда он числился в списках пропавших без вести, остаётся размытым пятном в его памяти. Он не помнит ни имён, ни локаций.

Скорее всего, поражённый болезнью мозг выдумал три года рабства. По словам Сергея Образцова, ещё до своего исчезновения Юрий часто путался в мыслях, придумывал то, чего не было, забывал то, что было.

Он не в состоянии объяснить, где находился все три года. Рассказал, что его проигрывали в карты и несколько раз перевозили с фермы на ферму. Если это правда, то эта правда ужасна: в XXI веке живой взрослый мужчина как вещь, как раб в древние времена переходил от хозяина к хозяину.

Хотя в том же Древнем Риме беспричинное избиение рабов сурово каралось законом. А Юрия «хозяева», если ему верить, избивали постоянно и сильно били по голове и по ногам. Возможно, ноги ему покалечили после одной из его многочисленных попыток сбежать. Много раз он пытался уйти, но каждый раз его находили и возвращали. Кроме того, у него повреждено левое ухо, из-за чего он плохо слышит. И со зрением проблемы – минус десять.

С последним «хозяином» ему, если можно так сказать, повезло. На ферме был тёплый дом, и батраки не тряслись от холода в сараях вместе со скотом. Получше было и с едой, хотя Юрий всё равно ощущал постоянное чувство голода. И били его там меньше, а раз в неделю даже топили баню, и можно было помыться. Но как только у него появился шанс, в один из моментов, когда сознание прояснилось, он опять сбежал. Добрёл до трассы, поймал попутку и оказался в Алматы.

«Ехал долго, может быть, полчаса», – говорит Юрий задумчиво. Хотя, в его состоянии полчаса могут быть как десятью часами, так и десятью минутами или просто выдуманным фактом. С какой стороны приехал и как добрался до вокзала, он тоже не может объяснить.

Чудесное спасение

Юрию трудно вернуть веру в людей. Сначала он не хотел контактировать даже со своими спасителями, выдумывал, что ждёт знакомых и его вот-вот заберут. С трудом неравнодушные алматинцы убедили беглеца, что не желают ему зла, а хотят лишь помочь. Тамара и Александр стали для него родными, и когда журналисты отводили его в сторонку во время многочисленных интервью, он всегда искал глазами свою новую семью.

Александр Жук – украинец, семь лет живёт в Алматы и скоро получит казахстанское гражданство. В торговом центре «Алтын Тараз» на железнодорожном вокзале «Алматы-2″ у него с женой Тамарой Полуэктовой находится офис, они занимаются рекламой.

«Мне позвонила жена и сказала, что был обнаружен человек, – рассказывает он. – Тамара рассказала, что незнакомца накормили, но что делать дальше непонятно, потому что он ничего определённого сказать не может. После звонка Тамары я приехал в офис, завёл его в свой кабинет и начал разговор. Хотел удостовериться, что человек не обманывает нас. Сейчас такое время, понимаете, мало ли кто он. Я сразу понял, что он не пьяница, и самое главное, что он не врёт, ему действительно нужна помощь».

Юрий не сразу, но смог назвать фамилии и имена своих близких родственников и адрес своего прежнего дома. Александр сразу же проверил информацию в интернете и понял, что названные Юрием люди существуют и действительно проживают по этому адресу. Всё совпало. Александр и Тамара пытались дозвониться по указанным в интернете номерам телефонов, но не получилось.

Юрия нашли в понедельник, 13 марта в 17:00. Первым делом в 17:15 позвонили в российское консульство, но там ответили, что рабочий день закончен. Александр и Тамара обращались также и в полицию, но их даже не пустили на порог, так как у Юрия не было документов. Все аргументы, что в этом-то и вся проблема Юрия, не возымели действия.

Попутно выяснилось, что до встречи с Тамарой Юрий трое суток бродил по Алматы, его два раза задерживали полицейские, но тут же отпускали – прямо на улицу, на холод (в Алматы была тогда минусовая температура), глубокой ночью. Это сейчас МВД РК утверждает, что похищения не было, а Юрий Образцов – психический больной. 10 дней назад замёрзшего грязного и голодного мужчину даже не хотели слушать.

Так и бродил и бомжевал бы он дальше, если бы не Тамара Полуэктова, Александр Жук и Расул Байрамуков. Чтобы что-то решать, Юрия надо было первым делом куда-то поселить. Попробовали обратиться в православную церковь, но во всех приходах, куда обращались, Юрию отказывали в приюте, лишь в одном дали одежду. В итоге его всё же постригли, отмыли, одели в чистое и отвезли ночевать к другу семьи – к Расулу Байрамукову. Юрий так там и жил, вместе со строителями во времянке при строящемся доме.

Кстати, Расул Байрамуков оказался братом серебряного призёра Олимпиады-2000 по вольной борьбе, депутата алматинского маслихата Ислама Байрамукова. У самого Расула тоже множество достижений: он чемпион кубка Азии и Океании 1995 года, серебряный призёр Всемирных Исламских игр, шестикратный чемпион Казахстана, победитель многих международных турниров по вольной борьбе. Спортсмен, ни минуты не раздумывая, приютил россиянина.

«Мы выросли в многонациональном Казахстане. Я карачаевец, Тамара – русская, Александр – украинец, и все мы казахстанцы. И мы с радостью помогли Юрию, потому что нас так воспитывали – в добре и любви. В то же время я был шокирован тем, в каком он был состоянии: бедняга всё никак не мог наесться. Конечно, на фермах, где по его словам он жил, его практически не кормили: чаще всего приходилось есть только распаренную кашу, предназначенную для коров. Сейчас он готов съесть всё, что ему дадут, поэтому приходится его ограничивать – мало ли как желудок отреагирует, опасаемся за его здоровье», – рассказал Расул Байрамуков.

Интернет сильнее бюрократии

На следующий день после того, как Юрия нашли, Александр отвёз его в российское консульство. Там их не приняли – велели прийти в пятницу. Круг замкнулся: новосибирца не принимали ни российские службы, ни казахстанские.

По странице Тамары Полуэктовой в Facebook видно, что женщина она сердобольная: вся лента пестрит публикациями о собаках, которым нужна помощь. И лишь последние публикации – о человеке, который три года жил в условиях хуже, чем те, в которых существует скотина.

Это напоминает чудо, но чего только не случается в век высоких технологий. Запись Тамары дошла до Новосибирска, её увидели неравнодушные люди и позвонили тому самому следователю, который занимался поисками Юрия три года назад – Евгению Скурятину. Затем с ним связались Тамара и Александр, которым он выслал на электронную почту документы, подтверждающие, что Юрий – действительно тот человек, за которого себя выдаёт.

С этими документами в четверг Александр, Тамара и Расул вновь пошли в консульство. Там их уже ждали журналисты. К счастью, благодаря шумихе, поднятой в СМИ, вчерашнему бомжу с психическим заболеванием удалось получить документы на выезд сразу же, а не ждать два месяца, как поначалу сулил консул.

«У человека отбита голова, провалы в памяти, мы не смогли отправить его одного на поезде, – сказал Расул. – Деньги на билет на самолёт собирали всем миром – кинули клич среди друзей, знакомых, и необходимая сумма собралась за несколько часов».

Дорога домой

20 марта в аэропорт Алматы провожать новосибирского физика приехали представители нескольких национальных диаспор. Выяснилось, что Ассамблея народа Казахстана с сочувствием отнеслась к судьбе Юрия. А перед тем как отправлять его на далёкую родину, Расул собрал весь посёлок на широкое празднование Наурыза. Даже при своей параноидальной шизофрении Юрий не забудет эти проводы никогда.

Кроме того, перед регистрацией на рейс Расул положил в его карман деньги – рубли, которые заботливо купил заранее.

«На первое время», – прокомментировал спортсмен.

«Я правда не помню, где был все эти три года и что делал. Это всё мой мозг – я не понимаю, что на самом деле было, а чего не было. Но я очень хочу вспомнить, поэтому когда вернусь в Новосибирск, обязательно обращусь к врачам. Может быть, мне пропишут какие-нибудь таблетки», – произнёс Юрий безэмоционально.

Быть может, показательно, что эта история торжества добра, бескорыстия и межнациональной дружбы произошла в преддверии праздника Наурыз. Остаётся надеяться, что полиция всё же примет к сведению шокирующие показания Юрия Образцова, и современные рабовладельцы (если они есть) будут наказаны соответствующим образом. Ведь чудеса всё же случаются.

А Юрий будет встречать весеннее равноденствие уже дома. В Новосибирске его ждут следователи, которым предстоит разбираться в этом запутанном деле. Кроме того, ему необходимо медицинское обследование и лечение: то, что его били, он не придумал. А ещё он сказал нам по секрету, что совсем скоро станет дедушкой: пополнение ожидается в семье его взрослой дочери, которая с матерью живёт в Бердске. Теперь близкие будут отогревать его душу.

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