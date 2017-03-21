USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Губернатор Владимир Городецкий поручил выделить 57 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение расходов по проведению неотложных мероприятий по уборке, вывозу и утилизации снега с дорог и проездов местного значения и искусственных сооружений на них, подготовке к приёму талых вод ливневой канализации на территории муниципальных образований Новосибирской области.
23 млн рублей будет выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей – муниципальным образованиям и городским округам, в том числе Бердску.
Решение о выделении средств было принято на заседании правительства региона 20 марта. Минтрансу региона рекомендовано в кратчайшее время подписать соглашения с руководством всех муниципальных образований области о выделении им дополнительных средств на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных последствий грядущего паводка.
Глава региона отметил, что выделение этих средств – необходимая мера поддержки тех оперативных работ, которые направлены на борьбу с паводком. «У нас – большой объём работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», – подчеркнул губернатор.
Владимир Городецкий напомнил, что 10 районов области попадают в зону возможного подтопления, и поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС внимательно оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, тщательно подготовить и обеспечить возможность бесперебойной работы эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку.
Дорожным службам Новосибирска рекомендовано провести очистные работы на автомобильных дорогах, прилегающих к ним территориях и в дюкерах – проточных трубопроводах под дорожным полотном.
Первое выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области пройдёт на следующей неделе в Кочковском районе – муниципальном образовании, попадающем в зону вероятного подтопления в районе русла реки Карасук.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [08:25]
[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске
[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов
[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске
[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов
[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: восточный, северо-восточный