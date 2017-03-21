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Губернатор дал 57 млн рублей на паводок в Новосибирской области

Губернатор Владимир Городецкий поручил выделить 57 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение расходов по проведению неотложных мероприятий по уборке, вывозу и утилизации снега с дорог и проездов местного значения и искусственных сооружений на них, подготовке к приёму талых вод ливневой канализации на территории муниципальных образований Новосибирской области.

23 млн рублей будет выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей – муниципальным образованиям и городским округам, в том числе Бердску.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства региона 20 марта. Минтрансу региона рекомендовано в кратчайшее время подписать соглашения с руководством всех муниципальных образований области о выделении им дополнительных средств на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных последствий грядущего паводка.

Глава региона отметил, что выделение этих средств – необходимая мера поддержки тех оперативных работ, которые направлены на борьбу с паводком. «У нас – большой объём работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», – подчеркнул губернатор.

Владимир Городецкий напомнил, что 10 районов области попадают в зону возможного подтопления, и поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС внимательно оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, тщательно подготовить и обеспечить возможность бесперебойной работы эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку.

Дорожным службам Новосибирска рекомендовано провести очистные работы на автомобильных дорогах, прилегающих к ним территориях и в дюкерах – проточных трубопроводах под дорожным полотном.

Первое выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области пройдёт на следующей неделе в Кочковском районе – муниципальном образовании, попадающем в зону вероятного подтопления в районе русла реки Карасук.

Новости smi2.ru

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Губернатор дал 57 млн рублей на паводок в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [08:25]

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