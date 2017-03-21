Главный редактор журнала «Эксперт», телеведущий Валерий Фадеев является одним из главных претендентов на пост секретаря Общественной палаты РФ, однако окончательное решение будет принято коллегиально после формирования полного ее состава, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Основным претендентом на должность секретаря Общественной палаты является Валерий Фадеев, но рассматриваются и другие кандидатуры», — сказал собеседник агентства.

Среди реальных претендентов на должность ОП он назвал также президента благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI в. против войны» Героя России Вячеслава Бочарова.

Вместе с тем источник напомнил, что формирование состава ОП РФ, которая насчитывает 168 членов, проходит в три этапа: первых 40 членов палаты своим указом назначает президент РФ; 85 членов палаты выдвигают общественные палаты регионов; еще 43 члена ОП РФ избираются путем голосования членов ОП, утвержденных президентом РФ, и членов ОП от общественных палат субъектов РФ нового состава. «Когда Общественная палата соберется в полном составе, ее члены выберут секретаря из своих рядов «, — сказал собеседник агентства.

В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил членами Общественной палаты РФ 40 человек, составляющих президентскую «квоту». Нынешнего секретаря ОП Александра Бречалова среди них нет.

В последний раз состав ОП был изменен в 2014 году. В президентскую «квоту» попали 17 человек из нынешнего состава ОП РФ. При этом Фадеева в последнем составе ОП не было. Бочаров занимал должность первого замсекретаря палаты.

В целом, по сравнению с прошлым списком «президентской квоты» в Общественной палате значительно выросло число представителей экспертного сообщества, в том числе в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, экологии, добровольчества и благотворительности.

По «президентской квоте» в состав ОП войдут три академика РАН и один академик РАМН, есть эксперты в сфере информационных технологий, машиностроения, обрабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса, сферы ЖКХ.

Соотношение мужчин и женщин в «президентской квоте» примерно 3 к 1. При этом число женщин выросло с 10 человек в предыдущем составе ОП до 12 в новом.

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