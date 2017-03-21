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Количество детских самоубийств в 2016 году существенно выросло. Об этом на селекторном совещании в МЧС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«С 2011 года по 2015 год количество самоубийств стабильно снижалось на 10% в год, с 728 в 2011 году до 460 в 2015-м. Однако в 2016 году наблюдается резкий рост (720 самоубийств)», — сказала она. «Получается, мы резко откатились назад на 5 лет», — констатировала Кузнецова. По ее словам, одна из причин заключается в «лавинообразном росте «групп смерти» в социальных сетях».
Кузнецова призвала совершенствовать нормативно-правовую базу. «Принятый федеральный закон, в котором говорится о защите детей от вредной информации, фактически не работает», — заявил она.
Госдума разработала законопроект группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), предусматривающий до 6 лет лишения свободы за склонение несовершеннолетних к суициду, передает ТАСС.
Новости smi2.ru
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