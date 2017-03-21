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Требуется бухгалтер

Требуется бухгалтер с опытом работы на 1С 8.3.

1. разнос первичных документов.

2. банккасса разноска.

3. отчетность в фонды и т.д.

4. УСН.

5. ЗП

6. Авансовые отчеты.

Работа на два дня в неделю. Временно — от 6 месяцев до 1 года.

Подробное резюме с указанием мест работы на bkurer@mail.ru с темой «Резюме бухгалтер»

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [07:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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