1. разнос первичных документов.

2. банккасса разноска.

3. отчетность в фонды и т.д.

4. УСН.

5. ЗП

6. Авансовые отчеты.

Работа на два дня в неделю. Временно — от 6 месяцев до 1 года.

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