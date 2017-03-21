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1. разнос первичных документов.
2. банккасса разноска.
3. отчетность в фонды и т.д.
4. УСН.
5. ЗП
6. Авансовые отчеты.
Работа на два дня в неделю. Временно — от 6 месяцев до 1 года.
Подробное резюме с указанием мест работы на bkurer@mail.ru с темой «Резюме бухгалтер»
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [07:45]
[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске
[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов
[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[15:00] Взрывное устройство обнаружили на парковке в Томске
[14:25] Проверить масонские ложи в России требует Милонов
[14:15] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
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