В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в понедельник вечером в управлении МВД по Новосибирской области.

20 марта около 19.45 на 65-м километре автодороги Р 256 (Чуйский тракт) по неустановленной пока причине столкнулись грузовой и легковой автомобили.

— В результате аварии произошло возгорание легкового автомобиля. По предварительной информации, в сгоревшем автомобиле погибли два человек, — рассказали в полицейском ведомстве.

Вечером на месте происшествия работали сотрудники полиции, осуществлялось регулирование движения. Обстоятельства произошедшего, а также данные о жертвах аварии устанавливаются.

Новости smi2.ru