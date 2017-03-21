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Смертельное ДТП: двое погибли в сгоревшем авто на трассе М-52 под Искитимом

В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в понедельник вечером в управлении МВД по Новосибирской области.

20 марта около 19.45 на 65-м километре автодороги Р 256 (Чуйский тракт) по неустановленной пока причине столкнулись грузовой и легковой автомобили.

— В результате аварии произошло возгорание легкового автомобиля. По предварительной информации, в сгоревшем автомобиле погибли два человек, — рассказали в полицейском ведомстве.

Вечером на месте происшествия работали сотрудники полиции, осуществлялось регулирование движения. Обстоятельства произошедшего, а также данные о жертвах аварии устанавливаются.

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Смертельное ДТП: двое погибли в сгоревшем авто на трассе М-52 под Искитимом

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [07:35]

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