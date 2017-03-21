Проходила сегодня мимо городского ЗАГСА по ул. Ленина — две огромные кучи снега с обеих сторон, по тропинке в ЗАГС бегут ручьи!

Уважаемые работники ЗАГСА, молодожены к вам на лодке должны подплывать? Или представляю другую картину: жених пробирается с закатанными до колен брюками. А невеста с поднятым до ушей платьем!

Порядок-то на территории можно навести? Ну, или обратиться к тому, кто должен за этой территорией следить!

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