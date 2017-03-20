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Беспределом назвал продажу водки в киоске и.о. мэра Бердска

Администрация Бердска проведет выездное совещание по факту торговли крепким алкоголем в киоске на ул. Рогачева. Напомним, на свободную продажу водки в маленьком павильоне пожаловались местные жители. Журналисты «ВГТРК» решили проверить, обоснованы ли они. Результат оказался более, чем красноречив: под прицелом скрытых камер корреспондентам дважды продали полуторолитровую бутылку «горькой».

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура инициировала проверку киоска. Но на 20 марта она пока не завершена. Тем не менее, свою оценку действиям киоскеров публично дал и. о. мэра Бердска Александр Тужик.

— Это беспредел, я так это назову. С этим нужно бороться и прекращать. Спаивание жителей алкоголем… Предполагаю, что еще и несоответствующим, — отметил Александр Михайлович.

В то же время Тужик сделал акцент на том, что администрация не в праве остановить деятельность киоска. Это под силу только федеральным структурам. Поэтому о фактах незаконной продажи алкоголя жителей попросили сообщать в Роспотребнадзор, Минпромторг или полицию.

Напомним, в прошлом году полиция прикрыла незаконную продажу спиртного в магазине «Малина» на ул. Лунной. Но этой точки теперь и вовсе не существует: администрация расторгла договор с арендатором и через суд потребовала освободить землю.

Справка

Знаете, где незаконно торгуют спиртным? Сообщите!

— Минпромторг НСО т. 203-53-23 – круглосуточно (автоответчик),  т. 218-28-00 – круглосуточно (автоответчик) — ГУ МВД по Новосибирской области т. 232-76-75 —  круглосуточно. — Роспотребнадзор, телефон горячей линии — 8-800-350-5060.

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Беспределом назвал продажу водки в киоске и.о. мэра Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [19:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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