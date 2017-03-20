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Уволить за агитацию против Навального и за «Единую Россию» требуют директора школы Брянска

«Политической пропаганде не место в школах! Уволить директора СОШ №1 Грибановскую К.П!» — под таким заголовком на сайте change.org появилась петиция. Ее составил Даниил Цвиркунов из Санкт-Петербурга, после того, как 18 марта в сети появилось видео, сделанное одним из старшеклассников.

На кадрах видеоролика присутствуют директор упомянутого учреждения Кира Петровна Грибановская и учитель истории и обществознания Завацкая Раиса Александровна. На записи Грибановская выступает перед одним из классов, критикуя деятельность политика Алексея Навального и агитируя учащихся в пользу Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Директор говорит на повышенных тонах.

В частности в речи Грибановской прозвучали фразы:

«Кто интересовался деятельностью Навального… Он предлагает опустить действующую верхушку».

«У нас сейчас очень устойчивая и очень крепкая политика у нашего лидера».

«Вы увидели Навального, посмотрели его видео — все, вы так считаете! Собственного мнения у вас на этот счет нет!».

«Комментируя высокий уровень поддержки Навального в коллективе учащихся, Грибановская спекулировала понятием «патриотизм», заявляя, что в классе нет патриотов. Кроме того, директор школы склоняла к участию в волонтерских программах, организованных партией «Единая Россия». Также в речи просматриваются посылы, при помощи которых Грибановская К.П. подталкивает учащихся к мысли, что несогласие с политикой Путина и Медведева и развитие в обществе протеста приведет к гражданской войне», — сказано в петиции.

Согласно ч. 3 ст. 48 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, напоминает автор петиции.

— Выступив с де-факто пропагандистской, агитационной лекцией перед классом, Кира Петровна Грибановская противопоставила себя федеральному законодательству. Видеозапись, на которой запечатлен ее поступок, попала в широкий доступ. Свидетелями непрофессиональных, политически ангажированных действий стали тысячи интернет-пользователей, — считает Даниил Цвиркунов. -Нарушение требований части 3 статьи 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — аморальный поступок, несовместимый со званием учителя. Таким образом, трудовой договор с Грибановской Кирой Петровной должен быть расторгнут на основании п.8 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

«По нашему глубокому убеждению, человек, настолько запятнавший свое имя, не может продолжать работать в системе общего образования и должен оставить свою должность. Требуем освободить от должности директора МБОУ Погарская СОШ № 1 Брянской области Грибановскую Киру Петровну,» — заключил автор петиции.

Ее он адресовал директору департамента образования и науки Брянской области Оборотову Владимиру Николаевичу, губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу, прокурору Брянской области Войтовичу Александру Петровичу.

На 20.00 понедельника, 20 марта, петицию подписали более 16 360 человек.

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Уволить за агитацию против Навального и за «Единую Россию» требуют директора школы Брянска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [19:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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