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Разбила нос 4-летняя девочка в ДТП в Бердске

Столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок, произошло 20 марта в 11.10 возле дома №35 по ул. Островского в Бердске.

Автомобиль ВАЗ-21060 по управлением 25-летнего водителя следовал по ул. Островского со стороны ул. Первомайской в сторону Красной Сибири. На перекрестке ул. Суворова при повороте налево ВАЗ столкнулся со следующим в попутном направлении автомобилем «Тойота-Колдина», которым управлял 41-летний водитель.

На заднем сидении «шестерки» находилась 4-летняя девочка. В результате дорожно-транспортного происшествия она ушиблась. Врачи поставили диагноз «ушиб пазухи носа», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

При перевозке ребенка водитель не использовал детское удерживающее устройство. Если бы малышка была пристегнутой, то не получила бы травму, отмечает инспектор.

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Разбила нос 4-летняя девочка в ДТП в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [18:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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