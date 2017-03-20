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Священник носил освященные яйца проституткам

Настоятель нового московского храма в честь святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Нарушев рассказал, как смог достучаться до местных проституток, сообщает сайт Московской городской епархии.

«Совсем недалеко от места, на котором начиналось строительство храма, была «точка», где собирались блудницы. Попытки переговоров с ними ни к чему не приводили. Я просил их не совершать греха, объяснял, что здесь строится храм, что не нужно гневить Бога. Но в ответ мне даже угрожали. Однажды спросили: «Не боишься не доехать до дома?». На что я ответил: «Боюсь, у меня четверо детей, но молчать тоже не могу», — рассказал священник в интервью Московской городской епархии.

Тогда батюшка бросил угрозы и сменил тактику. Он начал поздравлять проституток с православными праздниками — с Рождеством, Пасхой, приносить им куличи и освященные яйца.

«Мне довелось наблюдать такую прорвавшуюся совесть, и это удивительно», — поделился Нарушев результатами такого общения. «Одна из девушек такого контингента подошла ко мне как-то и говорит: «Батюшка, по соседству с нами живет мальчик, он очень хочет самокат, но у его мамы нет на это денег. И мы с девочками собрали некоторую сумму на эту его мечту. Передайте, пожалуйста, его маме». Но я предложил ей, чтобы они сами купили самокат и подарили мальчику. Так они и сделали. И вот это взаимное делание добра стало возможным в результате строительства нашего храма», — рассказал отец Александр.

Район Кунцево, где расположен храм, священник назвал в целом неблагополучным: при строительстве храма рабочим и добровольцам пришлось вывозить с другим мусором бутылки и шприцы.

Уже полтора года при храме работают группы, которые помогают страдающим алкоголизмом и наркоманией, а также их родственникам, открыта комната матери и ребенка.

В воскресенье, 19 марта, храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это единственная в мире церковь, посвященная святителю Иову — первому российскому патриарху.

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Священник носил освященные яйца проституткам

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [17:50]

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