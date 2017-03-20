На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Бердска в понедельник, 20 марта, дан ряд важных поручений по ликвидации последствий пожара в доме №2А по улице К. Маркса. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожар произошел накануне утром — произошло возгорание электрощитка. Пострадавших и жертв в результате пожара не было, пожар ликвидирован в кратчайшие сроки.

9-этажка осталась без электричества. В мэрии пообещали возобновить электроснабжение в 18.00 понедельника. однако, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» ремонтные работы все еще продолжаются. Возможно, и ночь на вторник погорельцам придется сидеть без света, а восстанавливать электропроводку продолжат с утра 21 марта.

На заседании КЧС обсудили данное происшествие. Как рассказал начальник 5-го противопожарного отряда Бердска Константин Рожко, оперативные службы были на месте происшествия уже через 7 минут. Возгорание быстро охватило электрощитовые на всех 9 этажах здания, горело и на кровле. Константин Витальевич отметил работу специалистов отдела энергетики и ЖКХ, которые своевременно открыли все эвакуационные выходы, тем самым предотвратив сильное задымление здания.

Как рассказала вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова, на данный момент остаются без электричества 36 квартир. Работы по восстановлению электропитания попадают под характер капитальных, так как на всех 9 этажах полностью выгорели электрощитки. В ходе ликвидации последствий пожара специалисты выяснили, что лифт был запитан не отдельной линией, а от общей электросети, что является грубым нарушением и возможно привело к пожару.

В результате заседания и. о. главы Александр Тужик дал ряд поручений. В первую очередь администрация Бердска подготовит письмо в Фонд модернизации ЖКХ для выделения средств на капитальный ремонт здания (кровли и электрощитовых). Также Александр Михйлович поручил создать специальную комиссию, которая будет проверять электрощитовые в многоквартирных домах на предмет соответствия нормам безопасности. В комиссию должны войти специалисты, компетентные в области энергетики.

Социальным службам дано поручение выяснить количество граждан, которым необходимо переселится в жилье маневренного фонда на время восстановления электроснабжения, сообщили в пресс-центре мэрии.

Во время тушения воскресного пожара в Бердске в условиях сильного задымления пожарные спасли 22 человека и еще 9 эвакуировали. Гибели и травматизма людей не допущено. Много дыма, мало огня — так кратко можно описать пожар, который произошел утром в бывшем 9-этажном общежитии на ул. К. Маркса. Сообщение о нем поступило в МЧС в 7.18 часов.

Первым к месту вызова прибыл дежурный караул бердской пожарно-спасательной части №32. Пожарные провели разведку и установили, что в доме горят электропровода в электрощитовой шахте и электрооборудование в распределительных щитках на всех этажах.

В виду того, что в подъезде создалось сильное задымление, а угарный газ от горящей проводки очень едкий и опасный, пожарные экстренно приступили к эвакуации жильцов дома. Поскольку ранним воскресным утром люди спали, огнеборцам нужно было их не только разбудить, но еще и помочь покинуть здание, так, чтобы никто не получил отравления продуктами горения.

Личным составом звеньев газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей №32 и 11 из дома с помощью масок спасателя, подсоединенных к кислородным баллонам, по лестничным маршам были спасены 22 человека, и еще 9 человек из здания были эвакуированы по незадымляемым лестничным клеткам.

— Благодаря оперативным и грамотным действиям бердских пожарных, гибели и травматизма людей не допущено, — оценили работу бердских пожарных в управлении МЧС по новосибирской области. — Распространение огня в квартиры при этом допущено не было. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Пожар был локализован через 4 минуты после прибытия пожарных к месту вызова, спустя еще 4 минуты было ликвидировано открытое горение, полностью пожар был потушен в 8.24 час.

Предположительно, возник пожар из-за короткого замыкания электропроводки.

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