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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, которого обвиняют в причинении ущерба бюджету региона, прошел тест на полиграфе. Исследование показало, что бывший чиновник не получал выгоды от предполагаемого злоупотребления полномочиями. В марте 2014 года президент Владимир Путин уволил его из-за утраты доверия.
Юрченко прошел тест на детекторе лжи в середине марта, сообщил Тайге.инфо источник. Исследование провела Лига полиграфологов Сибири.
Вопросы теста охватывали время, которое Василий Юрченко работал в органах государственной власти. Он возглавил департамент промышленности Новосибирской области в 2004 году, в 2005-м стал первым вице-губернатором, а в 2010-м возглавил регион.
«Специалист [проводивший исследование] полагает, что зафиксированные <…> реакции на заданные вопросы согласуются с ответами Юрченко о том, что он не предоставлял выгоды и преимущества своим близким с злоупотреблением полномочий, не искажал фактические данные о своем доходе и имуществе в декларации и не получал материальные выгоды от злоупотреблений полномочиями», — сказано в экспертизе (копия имеется у Тайги.инфо).
Адвокат Юрченко Александр Балян пояснил, что тестирование проводилось по инициативе СМИ: «Василию Алексеевичу журналисты все время задают все время одни и те же вопросы, о взятках, о выгоде для родственников, о нарушениях в декларациях, которые публиковались в анонимке так называемого Галокова. Мы сумели опровергнуть все эти сведения в судах, и, хотя он не считает, что это можно как-то применить в делах, по предложению прессы ответил на них [подозрения] на полиграфе».
По словам защитника, исследование показало, что экс-губернатор ответил правдиво на все вопросы и отмел подозрения. Тестирование длилось примерно пять-шесть часов.
Василию Юрченко, напомним, вменяют ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, он причинил ущерб в 17,7 млн рублей ОАО «ГазТрансКом», 100% которого владела область, дав указание «продать по заниженной стоимости» имущественный комплекс на Чаплыгина фирме «Тактика». Еще 4,3 млн рублей от сделки якобы не получил региональный бюджет.
Дело рассматривается в Центральном районном суде с ноября 2015 года. В ходе заседания уже допрошено несколько бывших высокопоставленных чиновников областной администрации.
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