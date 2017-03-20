Таким образом, по данным Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) в течение года рыночная доля компании возросла до 18,2% (16% — по итогам 2015 г.). Выплаты компании превысили 5,9 млрд рублей, данный показатель является одним из максимальных на рынке страхования жизни. «РГС Жизнь уверенно занимает одну из лидирующих позиций среди страховщиков жизни, продемонстрировав лучший рост среди десяти крупнейших компаний по страхованию в России по итогам 2016 года. Мы наблюдаем органичный рост сборов во всех каналах продаж, уделяя особое внимание сервисной составляющей нашего бизнеса. Благодаря внедрению новых технологий, мы вывели на новый уровень эффективности сотрудничество с нашими клиентами и партнерами, — комментирует Александр Бондаренко, генеральный директор РГС Жизнь. — Среди важнейших проектов, я хотел бы отметить запущенный процесс оформления договоров страхования с подписанием документов клиентом с помощью электронной цифровой подписи. Также специально для партнеров и сотрудников компании мы разработали и запустили удобные и современные сервисы: портал продаж, мобильное приложение и кабинет персонального менеджера. Кроме того, внедрив систему ELMA, мы значительно оптимизировали ряд операционных процессов: телемаркетинг, учет обращений клиентов, а также расчет резервов, который выполняется теперь в автоматическом режиме». Отрасль страхования жизни также продемонстрировала существенные темпы роста. По данным АСЖ, общий объем страховой премии по итогам 2016 года вырос по на 72,5% и превысил 214 млрд рублей. При этом общий размер страховых выплат увеличился на 44,9% и составил 36,6 млрд руб. «В 2016 году страховщики жизни продемонстрировали существенный прибыльный рост, обеспеченный во многом активно развивающимся сегментом инвестиционного страхования жизни. Таким образом, общий объем полученной компаниями прибыли может составить 5-10% от показателей сборов в 2016 году, — добавляет Александр Бондаренко. – В перспективе, если не произойдет каких-либо законодательных ограничений и не будет потрясений в стране, объем привлеченных инвестиций компаниями по страхованию жизни в диапазоне 5-7 лет может достигнуть показателя в 10% от величины депозитной базы в России – более 1 трлн рублей».