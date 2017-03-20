Завышенный курс рубля делает покупки валюты для нужд Резервного фонда и иных целей особенно выгодными, уверен глава Министерства финансов Антон Силуанов.

«Считаю, что он [рубль] переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10–12%», — заявил министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам Силуанова, только в марте 2017 года Минфин приобрел у ЦБ для погашения платежей по внешним займам $500 млн и готов продолжить скупку валюты, пока курс рубля остается завышенным.

«Сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — пояснил министр, отметив, что до конца года Минфин может приобрести для выплат по внешним валютным обязательствам до $1 млрд. Однако этой возможностью Минфин может и не воспользоваться.

14 марта 2017 года о том, что рубль переукреплен, заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Курс отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», — сказал тогда министр, отказавшись дать прогноз о том, когда именно курс рубля может прийти в соответствие с фундаментальными факторами. По словам Орешкина, это будет зависеть от состояния платежного баланса, передает РБК.

В середине февраля, после того как курс доллара опустился до полуторагодового минимума в 56,55 руб., глава Минэкономразвития выразил уверенность в том, что рубль скоро начнет слабеть.

«Мы считаем, что укрепление [рубля], которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», — заявил Орешкин 17 февраля после проведенного президентом России совещания с министрами.

На фоне этого заявления доллар в тот же день подорожал до 58,55 руб., а в начале марта его курс поднялся выше 59 руб. Однако в конце прошлой недели на фоне роста мировых цен на нефть и повышения рейтинговым агентством S&P прогноза суверенного рейтинга РФ курс рубля вновь заметно вырос. В итоге торги в пятницу, 17 марта, закрылись на отметке 57,22 руб./долл.

В понедельник курс доллара на Московской бирже вновь пошел вверх, достигнув в районе 11:00 мск отметки 57,28 руб. На фоне появления новостей о заявлении Силуанова снижение курса рубля ускорилось и примерно через 20 минут курс доллара поднялся до 57,4475 руб.

«Согласно нашей модели, на текущий момент переоценка рубля относительно нефтяных котировок находится на максимальных за последнее время уровнях. Однако на этой неделе спрэд между фактическим курсом рубля и расчетным, по нашей модели, может оставаться на высоких уровнях за счет приближения налогового периода», — пояснил аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По его словам, пик налоговых выплат придется на 27–28 марта, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а сегодня курс доллара может закрепиться в диапазоне 57–57,6 руб.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рублевая цена барреля нефти (около 3 тыс. руб.), «сигнализирует о перекупленности рубля на 8–10%». Однако скорого ослабления рубля эксперт не ждет по крайней мере до падения мировых цен на нефть марки Brent ниже $50 за баррель.

«В то же время дальнейшее снижение цен на нефть может отпугнуть горячий капитал из высокодоходных активов, вероятно, спровоцировав возвращение курса доллара к уровню 60 руб.», — отметил Евстифеев.

Главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина полагает что политика Минфина и Минэкономразвития играет за то, чтобы рубль торговался ближе к верхней границе ценового диапазона 57–59 руб, однако пока рубль будет тяготеть к нижней границе диапазона.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал укрепление рубля ударом по экономике России.

К 12:25 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $51,27 (минус 0,95% к закрытию предыдущих торгов), курс доллара на Московской бирже достиг отметки 57,3625 руб., курс евро — 61,725 руб.

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