Вот уже почти неделю в редакции «Курьер. Среда. Бердск» раздаются звонки от тех, кто побывал на одном из «кулинарных шоу», которые проводила в Бердске заезжая фирма. Гости представления спешили поделиться своей историей. Все они почти одинаковы: бердчанки приходят научиться готовить вкусную и здоровую пищу, а уходят с горой посуды, многотысячными кредитами или опустошенными банковскими картами.

Дома, когда чары маркетологов ослабевают, приходит и осознание того, что не стоило тратить такие деньги на кухонную утварь. Но вернуть необдуманные покупки не всегда удается.

Пенсионерка Валентина Михайловна, как и многие ее ровесницы, на прошлой неделе побывала на такой презентации. В итоге отоварилась там в кредит на 112 тыс. рублей. Дома решила опробовать один из предметов набора. Вопреки обещаниям продавцов стойко служить хозяйке 25 лет, сковородка не вынесла уже первой готовки: на поверхности появилась царапина. Посоветовавшись с сыном и невесткой, бердчанка пришла на очередной сеанс — вернуть не оправдавший ожиданий товар.

— Мы предлагали купить одну эту сковородку, но они отказались — либо набор, либо никак. Начали запугивать, что с нами по телефону сейчас поговорит юрист, — рассказала невестка покупательницы Валентина. — Я не знаю, юрист или нет, но он нас попросил: «Вы только там не ругайтесь, не срывайте нам шоу. Скорее всего мы вам уменьшим в 4 раза стоимость кредита». Нас промурыжили три часа, ждали пока этот «юрист» свяжется со складом. Пока длилось их шоу, они нас этими байками кормили, чтобы мы полицию не вызвали. Полиция не приехала, хотя я ее вызывала, и в итоге ничего они у нас не забрали.

«Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, возможно ли вернуть «чудо-посуду», если коммерсанты-гастролеры уже покинули город. Представившись покупательницей, я позвонила по одному из телефонов, указанных в договоре, с московским кодом. Мол, на кулинарном шоу меня так впечатлили кастрюли и сковородки, что я, не задумываясь, оформила кредит на 87 тыс. рублей. Но, к сожалению, супруг не одобрил такой самостоятельности в финансовых вопросах, и я вынуждена расстаться с покупкой.

Долго прорываться на горячую линию не пришлось. После нескольких гудков на том конце провода ответил бодрый и вежливый мужской голос. Без хамства и напора, о котором пишут в отзывах некоторые клиенты, он пояснил, что мне нужно назвать свою фамилию и номер договора купли-продажи, чтобы он мог его изучить и, если я твердо решила отказаться от продукции, составить претензию. Как только руководство ее рассмотрит, ко мне домой приедет сотрудник фирмы, да не откуда-то, а из самой столицы.

— Вы звоните на номер горячей линии, я ищу ваш договор, делаю отзыв о вашей претензии. Данный запрос составляю и отправляю руководителю. Принимается решение, направляется человек из Москвы к вам по адресу проживания, заранее вас еще наберет, — говорит представитель компании.

— Прямо из Москвы? — изумилась я.

— Совершенно верно.

— А сколько придется его ждать?

— Все вопросы решаются в порядке живой очереди в зависимости от того, когда будет зарегистрирована ваша претензия.

Полюбопытствовала я и том, примут ли назад набор посуды у моей свекрови, которая уже опробовала обновку. Тут представитель вынужден отказать в оформления претензий: товар-то уже был в употреблении. Заверив, что я еще раз попытаюсь убедить благоверного в необходимости дорогостоящей покупки, прощаюсь с молодым человеком.

Несмотря на вежливость в обращении и простое руководство к действию, сомнения в том, что на практике будет все так же просто, лично у меня велики. В конце концов, все уверения в операциях с договором даются на словах, и каким образом простому обывателю доказать факт звонка в офис фирмы — неизвестно. А то, что сотрудник компании сам прилетит из Москвы в сибирский городок к недовольному клиенту, вовсе кажется сказкой.

Мнения бердчан по поводу бума на чудо-сковородки разделились. Одни считают, что продавцами посуды по ценам двухнедельного заграничного отдыха должны заняться правоохранители. Другие не видят криминала и настаивают: жертвы маркетинга виноваты сами. «А что не так? Сами же купили, никто с автоматами сзади не стоял, не принуждал,чаем волшебным не поил. Все честно. А если человек невменяем всю жизнь, то это лишь его проблемы!», — пишет один из пользователей kurer-sreda.ru.

Кто-то удивляется, что пенсионеры, все время сетующие на бедное существование, внезапно выкладывают за четыре сковородки сотню тысяч рублей. Находятся и те, кто пытается предостеречь своих земляков от необдуманных трат. Так как в основном на кулинарное шоу иду бердчанки в возрасте, они обращаются к их детям и внукам.

«Неужели ни у кого нет и не было бабушек и прабабушек, и вы не понимаете, что с возрастом люди становятся более доверчивыми и внушаемыми. Что их сложно остановить, если они что-то задумали. Что критическое мышление иногда просто отключается. Или ваши бабушки все как одна до ста лет имели кристальный ум?», — задается вопросом анонимный пользователь.

«Значит, надо контролировать своих мам и бабушек, если видите их излишнюю доверчивость, отговаривать от посещения подобных мероприятий и объяснять суть», — советует Лёка.

Напомним, специалисты по защите прав потребителей тоже советуют не горячиться на таких шоу, даже если все выглядит очень красочно и заманчиво. Прежде чем расстаться с кровно заработанными, лучше посоветоваться с родными и друзьями и внимательно читать условия договоров, настаивают они.

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