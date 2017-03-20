Вечером в четверг в деревне Шибково Искитимского района нашли замерзшее тело местного жителя. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе района, труп обнаружили в 50 метрах от жилого дома на ул. Молодежной, где и жил погибший. По официальной информации, смерть 51-летнего сельчанина наступила от переохлаждения.

Спасателям и сотрудникам скорой помощи Искитимского района пришлось участвовать в спасательной операции со счастливым концом. По данным районной ЕДДС, 19 марта в поселке Листвянском 45-летняя женщина провалилась в сугроб за гаражами у своего дома.

Выбраться из снега самостоятельно она не смогла. Ее извлекли из снежного плена прохожие, сотрудники МЧС и «скорой» линевской районной больницы.

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