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Взять «дальневосточный гектар» предлагают жителям Новосибирской области

Жители Новосибирской области имеют возможность принять участие в программе по предоставлению «дальневосточного гектара», сообщили сегодня, 20 марта, в пресс-службе регионального правительства.

Законом регламентированы порядок и условия получения земельных участков. Получение гражданами в безвозмездное пользование земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа в рамках предоставления «дальневосточного гектара» обеспечивается с помощью Федеральной информационной системы «На Дальний Восток» (ФИС).

Информационная система позволяет на картографической основе посмотреть территории, доступные для приобретения в безвозмездное срочное пользование, выбрать земельный участок и заполнить заявление на предоставление участка.

Подать заявку на получение «дальневосточного гектара» с 1 февраля 2017 года могут все граждане России. Претендовать на получение земельного участка можно во всех субъектах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский АО, Сахалинская область.

Подробную информацию по вопросам предоставления «дальневосточного гектара» можно получить на сайте надальнийвосток.рф и по телефону колл-центра 8-800-200-32-51.

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Взять «дальневосточный гектар» предлагают жителям Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [15:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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