Общественная комиссия рассмотрит проекты бердчан, претендующих на участие в программе «Формирование современной среды в городе Бердске». Эта программа, напомним, принята во исполнение приоритетного государственного проекта, на который выделено беспрецедентное количество денег. И для многих это отличная возможность улучшить свой двор почти даром. Но в Бердске вокруг этой программы возникло очень много вопросов и неясностей.

Как уже ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», произошла накладка по срокам сдачи заявок на участие в программе. Постановление администрации с порядком участия вышло 28 февраля, а уже 15 марта закончился прием заявлений от желающих поучаствовать. Здесь стоит учесть, что подать заявку непросто — нужно решение собственников дома и целый ворох документов. А до 22 марта необходимо уже представить проект: чего жители хотят сделать в своем дворе. Добавим, что участие в программе предусматривает 95-процентное финансирование проекта из бюджета, и пятипроцентное — из личных средств собственников.

Спорная ситуация вокруг программы обсуждалась на комитете по промышленности. Там вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова заявила, что на обустройство придомовых территорий Бердску выделено только 10 млн рублей. Поэтому финансирование получат 5-6 проектов. А сегодня, 20 марта, и. о. мэра Александр Тужик озвучил полную сумму, выделенную Бердску под программу.

— Достаточно серьезные деньги планируются. Администрацией Новосибирской области было принято решение о выделении средств на город Бердск — фактически окончательно выделено 37 млн рублей. Сумма в качестве пилотного варианта достаточно большая. Мы 1 марта официально всех уведомили, что такая программа или комплексный план запущены. Максимально доводили это до жителей, чтобы жители организовывались и подали заявки. А 3 марта направили письмо в горсовет для активизации нашего горсовета, — рассказал Тужик.

Примечательно, что депутаты упрекали администрацию в «молчании» по поводу программы и указывали на то, что информации не было и в СМИ. Единственным официальным уведомлением о старте приема заявок можно считать постановление администрации, опубликованное на сайте мэрии. Но это, однако, не самый популярный ресурс среди бердчан.

Так или иначе, первая стадия проекта подходит к концу. На сегодня в администрации зарегистрировано 25 заявок. Но до 22 марта их может оказаться больше.

23 марта оценивать проекты будет специальная комиссия. Публикуем ее состав:

Степанова Лариса Владимировна — заместитель главы администрации (по городскому хозяйству), председатель комиссии; Захаров Владимир Николаевич — директор МКУ «УЖКХ», заместитель председателя комиссии; Назарова Галина Геннадьевна — начальник отдела развития ЖКХ МКУ «УЖКХ», секретарь комиссии; Антонов Антон Владимирович — начальник отдела строительства МКУ «УКС»; Бадьин Валерий Георгиевич — председатель Совета депутатов; Буланкина Альфия Хайруловна — член партии КПРФ; Горобец Игорь Петрович — руководитель бердской ячейки ЛДПР; Дурыманов Роман Сергеевич — член регионального отделения политической партии Справедливая Россия; Золотухина Татьяна Владимировна — начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска; Корниевская Ирина Анатольевна — технический директор МУП «КБУ»; Линк Юлия Владимировна — начальник отдела общественной приемной Главы города Бердска; Пилько Андрей Геннадьевич — член Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Сагайдак Любовь Андреевна — председатель ОО Бердская МО ВОИ; Щербенёва Марина Валерьевна — председатель Общественной палаты города Бердска.

До «финала» программы дойдут лишь несколько проектов, каждый из которых будет стоить примерно 1,8 млн рублей. До сентября 2017 года все проекты должны быть реализованы.

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