На комитете по местному самоуправлению (МСУ) единороссы заявили, что не видят необходимости смягчать избирательное законодательство из-за снятия списка ЛДПР в подмосковной Рузе. Партсписок был снят из-за отказа баллотироваться нескольких кандидатов ЛДПР. В партии заявили о давлении на кандидатов и призвали изменить закон. Эксперт считает, что ЛДПР и Владимир Жириновский подчеркивают свою оппозиционность накануне президентской кампании.

Заседание комитета по МСУ готовилось по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР) хотел на примере выборов в Подмосковье показать недостатки избирательного законодательства. В ЛДПР говорят об ущемлении прав на выборах рузского совета депутатов, которые пройдут только 26 марта. На муниципальные выборы ЛДПР выдвинула 11 кандидатов, семь подали заявления об отказе от участия в выборах. В итоге с выборов был снят весь список. По закону список не регистрируется, если из него выбыли более 50% кандидатов.

«Все заявления об отказе от участия в выборах поданы в один день, 17 февраля, и написаны как под копирку»,— сообщил Алексей Диденко, доказывая, что кандидаты подвергались давлению. Координатор областной организации ЛДПР депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев заявил “Ъ” http://www.kommersant.ru/doc/3247357, что предложил бы вообще не снимать список партии с выборов, сколько бы кандидатов из него ни выбыло. Ведь если бы ЛДПР по итогам рузских выборов «преодолела бы пятипроцентный барьер, то получила бы всего один депутатский мандат», пояснил он.

Комитет по МСУ прежде одобрил ко второму чтению поправки к закону «Об общих принципах организации МСУ», которые позволяют регионам упразднять сельские поселения, включая их в состав городских округов. Это узаконит тот вариант реформы МСУ, который уже ведется в Подмосковье. Поэтому, в частности, и проводятся выборы в Рузе, которая из района превращена в городской округ. У сельских жителей депутаты будут только в составе совета городского округа.

«В упраздненных сельских поселениях Рузы ЛДПР имела своих депутатов»,— подчеркивает Кирилл Жигарев. «Понятное дело, что административный ресурс присутствует достаточно широко, так как действующая власть не хочет видеть представителей оппозиционных партий в числе муниципальных депутатов, но ситуации, как у ЛДПР, у нас не возникало»,— заявил глава комитета по МСУ Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ).

Напомним, поводом для разбора муниципальных выборов на комитете стал конфликт Владимира Жириновского с депутатом-единороссом Оксаной Пушкиной, избранной от Подмосковья. Лидер ЛДПР с трибуны Госдумы заявил о давлении на ЛДПР в Рузском городском округе. Его прервала госпожа Пушкина: «Руки прочь от Московской области». В ответ лидер ЛДПР сорвался на крик и увел фракцию из зала заседаний. За «некорректные высказывания» господин Жириновской извинился на следующем же заседании Госдумы. Владимир Жириновский обещал расстреливать и вешать преступников, а не депутатов

На комитет пришли вице-спикер от «Единой России» Сергей Неверов, Дмитрий Вяткин, который был в прошлом созыве зампредом комитета по конституционному законодательству, а также Оксана Пушкина. Господин Неверов начал с вопроса одному из рузских экс-кандидатов от ЛДПР Владимиру Монову, оказывалось ли на него давление. «Нет»,— ответил тот. Тогда господин Неверов решил выяснить у Кирилла Жигарева, родственник ли он главе думского комитета по экономической политике от ЛДПР Сергею Жигареву (депутат Госдумы — отец приглашенного партийца). После этого господин Неверов начал расспрашивать господина Жигарева о кандидатах из рузского списка ЛДПР, которые не подали заявлений об отказе, подчеркивая их связь с руководством партии. Из-за того что единоросс настойчиво задавал вопросы присутствующим, Алексей Диденко вынужден был напомнить вице-спикеру, что на комитете председательствует он.

Единороссы заключили, что проблема на местных выборах возникла лишь из-за внутрипартийного конфликта. Призыв господина Диденко «выработать рекомендации» не был поддержан. Дмитрий Вяткин заявил, что действующие нормы «ни в чем не были нарушены», а ему даже «было как-то неловко» присутствовать при обсуждении внутренних проблем.

«Ситуация в рамках действующего законодательства прошла абсолютно корректно»,— поддержал член Центризбиркома Николай Левичев. «Это для нас колоссальный урок того, как надо защищать свой округ, свою область от нападок несправедливых»,— заявила Оксана Пушкина, признав, что не надо перебивать выступающего с трибуны.

Политолог Константин Калачев говорит, что ЛДПР в регионе «вела себя вполне системно и лояльно». Однако внутри регионального отделения есть «разные представления о позиционировании и кадровой стратегии». Владимир Жириновский, считает эксперт, смог перевести снятие списка «в борьбу против админресурса, в повод для контрпозиционирования по отношению к “Единой России”».

Новости smi2.ru