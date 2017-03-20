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Призовые старты показали лыжники и биатлонисты Бердска под занавес сезона

17-19 марта в Маслянино прошло первенство Новосибирской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек в возрасте 13-16 лет – «Серебряная снежинка». В соревнованиях участвовали сильнейшие лыжники из 17 городов и районов Новосибирской области.

В первый день состоялись индивидуальные гонки. В группе младших девушек 1 и 2 место заняли представительницы Сузунского и Черепановского районов, бронзовую медаль завоевала бердчанка Валерия Бобылева. В десятку сильнейших вошли воспитанницы бердской спортшколы «Восток» Дарья Михайлапова, в группе старших девушек — Евгения Пастухова. Среди юношей в десятке лучших спортсменов — бердчанин Данил Плотников.

Во второй день бердчане также пробились в число лучших в смешанных эстафетах. Сборная команда Бердска: Данил Плотников, Дмитрий Плотников, Дарья Михайлапова и Валерия Бобылева — заняла 2 место, уступив спортсменам из Сузунского района. По итогам двух дней соревнований в командном зачете бердчане заняли 2 место.

В эти же выходные в Красноярске прошел еще один успешный для Бердска старт, сообщает городской отдел физкультуры и спорта. В спринтерской гонке в рамках межрегионального турнира по биатлону на приз олимпийской чемпионки Ольги Медведевой среди юношей 16-17 лет «востоковец» Павел Иванов завоевал серебряную медаль.

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Призовые старты показали лыжники и биатлонисты Бердска под занавес сезона

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [15:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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